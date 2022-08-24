مؤتمر صحفي مشترك.. لافروف: ندين قصف إسرائيل لسوريا وقلقون من استهداف المنشآت…

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ويجب دعم عودة اللاجئين وسنتعامل “بلا رحمة” مع قتلة ابنة المفكر الروسي.. المقداد: نثمن موقف موسكو ونرفض التدخلات
موسكو- متابعات – ا ف ب: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة دعم المجتمع الدولي عودة اللاجئين السوريين بعيداً عن أي تسييس.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” : ندين قصف إسرائيل الأراضي السورية ونعرب عن قلقنا من مواصلة استهداف المنشآت الحيوية في سورية كما حصل في مطار دمشق الدولي.
وشكر لافروف سوريا لدعمها العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا معبراً عن ارتياحه لعودة العلاقات بين سوريا وعدد من الدول العربية، مؤكدا رفضه للتدخلات الخارجية في شؤون سوريا.
وأكد لافروف بأن بلاده ستتعامل “بلا رحمة” مع المسؤولين عن تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل ابنة المفكر القومي المتشدد المؤيد للكرملين ألكسندر دوغين.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو “نأمل بأن يتم استكمال التحقيق قريبا. بناء على نتائج هذا التحقيق، لا يمكن أن تكون هناك أي رحمة تجاه أولئك الذين نظّموا وأصدروا الأوامر ونفّذوا” عملية التفجير.
أكد وزير الخارجية السورى أن العلاقات السورية الروسية استراتيجية وتأتي تنفيذاً لرغبة شعبي البلدين في إقامة أفضل العلاقات، مثمنا وقوف روسيا إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب المدعوم من الدول الغربية.
وأشار المقداد في المؤتمر الصحفي إلى إجراء مباحثات معمقة حول مواقف دمشق وموسكو على صعيد العلاقات الاقتصادية والأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مشددا على رفضه لأي تدخلات خارجية في شؤون سوريا والتأكيد على ضرورة حل الأزمة فيها سياسياً
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