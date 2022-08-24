مجلس القضاء الأعلى ينفي منشوراً بشأن تقديم قضاة شكوى دولية حول أحداث أمس

القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لأي قضية وفق القوانين العراقية النافذة

نفى مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأربعاء (24 آب 2022)، إصدار مجموعة من القضاة بيانا بشأن أحداث الأمس، مؤكدا قدرته على التصدي لأي قضية ضمن القوانين النافذة.

وأكد المجلس في بيان : أن ” القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرّين بالخدمة على وجه الخصوص، ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات، ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الراي العام”.

وأضاف أن “المجلس ينفي صدور المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى أمام المحاكم الدولية بخصوص أحداث يوم ٢٣ /٨ /٢٠٢٢”.

وأشار إلى أن “القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لأي قضية وفق القوانين العراقية النافذة”.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت بيانا غير معرف المصدر لمجموعة من القضاة يطالب فيه محاسبة اتباع التيارالصدري والتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم بعد تطويق مجلس القضاء.

ويذكر أن مجلس القضاء الأعلى، قرّر يوم أمس الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، إثر توسّع مناصري التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغدادمطالبين بلائحة مطالب من بينها “حلّ البرلمان” و”عدم تسييس القضاء” .

ت: رفعت حاجي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط