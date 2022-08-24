منهم الحرامي والاخر كاوللي ومفجر فقاعة وشهادات دكتوراه بالزنبيل وقضاء ايراني وملاهي مرخصة وتسليب ونهب ممنهج مؤلمة

هذه القوى السياسية وهؤلاء الزعماء يأتون إلى السلطة أصلا كقربة مثقوبة، وبما أنهم لا يترجلون عن ظهر ذلك الكرسي، فإنهم يجبرون شعوبهم على أن يمارسوا مدى الحياة عملية النفخ في هذه القربة المثقوبة، ولكونهم على عداء وجودي مع التجديد، فهم يمنعون حتى التفكير فيه، فما بالك إذا أرادت هذه الشعوب القيام به؟

سيؤدّي ذلك، بدون شك، إلى كارثةٍ، تودي غالبا بالشعوب العزلاء، مقابل السلطة المدجّجة. ولذلك سيستمر النفخ في القربة المثقوبة ربما قرونا، إذا لم يحدُث تغير استراتيجي على مستوى العالم، يحقق فرصة سانحة لفعل شيءٍ ما، الشيء الوحيد الذي سيبقى يتجدّد هنا هو إعادة انتخاب القربة المثقوبة في كل دورة انتخابية جديدة على إيقاع طبول العرس الانتخابي الديمقراطي الوطني، وتخريج دفعاتٍ جديدةٍ من الخبراء المختصين في نفخ القرب المثقوبة.

في ردّه على مقولة هيغل إن “التاريخ يكرّر نفسه مرتين”، يُنسب إلى ماركس قوله إن “التاريخ فعلا يكرّر نفسه مرتين ولكن مرة على شكل مأساة وأخرى على شكل مهزلة ونحن الآن نشاهد المهزلة”. ويقال نقلا عن لسان أينشتاين ما معناه إن الغباء هو القيام بتكرار التجربة نفسها وانتظار نتائج جديدة، ويقول المثل الشعبي: “من يجرّب المجرّب فعقله مخرّب”. وهناك عشرات وربما مئات المقولات عن هذا الأمر الذي ربما لا يختلف عليه اثنان، ونحن مثل بقية البشر نعترف بصحة هذه المقولات، ولكننا بخلاف الآخرين الذين يبحثون دائما عن الجديد، ويقومون بتحديث وتجديد أنفسهم ومجتمعاتهم وطرق الإدارة وكل تفاصيل الحياة الأخرى عندهم، بحثا عن الحلول التي تساعدهم في التخلص من مشكلاتهم التي أدّى إليها هرم أنظمتهم القديمة التي كانت ناجحة وذات جدوى يوما ما، نطالب بتكرار التاريخ عشر مرات على شكل مهزلة، فإن فشلت المهزلة لجأنا إلى المأساة لنكررها عشر مرّات قبل أن نعود لنكرّرها على شكل مهزلة مرّة أخرى، نمارس حياتنا كأبناء للقرن الواحد والعشرين بمظهرنا، ونعود بجوهرنا إلى العصور الوسطى مع أول تحدٍّ قد نواجهه يتطلب منا أن نقوم بتغيير في آليات تفكيرنا.

من السهل علينا القيام بمائة عملية جراحية لتعديل مظهرنا الخارجي، بدءا من تجليس الأنف المعقوف، وليس انتهاء بزراعة الصلعة بالشعر مرورا بشفط شحوم الكرش، وغير ذلك من العمليات التي تكلف مالا، وتتسبب بآلام كثيرة. ولكن من الصعب، وربما من المستحيل في بعض الأحيان، أن نتقبل الرأي الآخر، خصوصا إذا كان هذا الرأي يثبت خطأ راينا، أو إذا كان صادرا عن شخصٍ ليس له وزن اجتماعي، لأسباب طبقيةٍ أو لأسبابٍ عنصريةٍ أو لأسبابٍ تتعلق حتى بجنس صاحب الرأي، فكم من النساء وئدت آراؤهن فقط لأنهن نساء، وكم من المرؤوسين في الوظيفة تم نبذ آرائهم، لأنهم أدنى درجة من الغبي الذي يجلس على الكرسي، وكم وكم وكم. لا يخلو الأمر طبعا من فئةٍ تسعى إلى التجديد، ولكنها تواجَه بقسوة ورفض يجعل نتائج عملها تتأخر كثيرا، حتى تتجسد في الواقع ويتم الاعتراف بها.

هذا على المستوى الاجتماعي، أما على المستوى السياسي، فالأمر عندنا لا تنفصل فيه المأساة عن المهزلة، ويكون دائما على شكل تراجيكوميديا. وأعتقد جازما أننا في المستقبل سنشكل مادة كوميدية دسمة، تضحك بسببها الأجيال القادمة حتى تنقلب على قفاها، فمثلا لا شيء يضحك أكثر من طباعة صور الزعيم بملايين النسخ، لتعليقها على الحيطان، أو مثلا أن يرقص الجمهور احتفالا بانتخاباتٍ ليس فيها سوى مرشح واحد أو ما شابه من المساخر. يمكن القول إن الحزب أو القوة السياسية الداعية إلى التجديد، على سبيل المثال، شبه مبنوذة، وتكاد تكون بلا جماهير. أما الأحزاب التي تتكئ على الماضي، فلديها القوة على سحر قطاعات واسعة من الجماهير. تصل إلى السلطة فتتمسّك بها، كما يتمسّك الكلب بعظمة، وكذلك يفعل الزعيم الذي يتعامل مع الكرسي كتلك العظمة، ومع الخزينة كـ “عديم وقع في سلة تين“.

ذاكرة العراقيين ليست مثقوبة ولازالت بخير وهي لن تنسى اسماء ومنظمات وردت عقب غزو واحتلال العراق عام 2003 وتسلم المسؤولون فيها السلطة بفضل المحتل الامريكي البريطاني ويواصلون وطيلة 19 عاما التمسك بها بما فيهم صاحب شعار ” ماننطيهه” الذي كان وراء هدر دماء الالاف من العراقيين في سبايكر وغيرها من الكوارث التي لحقت بالعراق جراء سياسته .

الدماء العراقية عزيزة على الجميع بهذا التعريف استهل هادي العامري” رئيس تحالف فتح” حاليا ورئيس منظمة بدر سابقا التي تتبع المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي استبدل اسمه مرات عديدة تارة لارضاء واشنطن وتارة للظروف التي فرضت التشظي على هذا التجمع وغيره حتى الوصول الى تيار الحكمة .

واكد العامري على ضرورة حقن الدماء التي قد تهدر جراء الازمة الحالية اما دماء الطيارين والكفاءات العراقية التي هدرت وتمت تصفيتها والدماء الى تسببت بها قوات المحتل الامريكية والبريطانية وبلاك ووتر وغيرها من المجموعات الاجرامية لم تكن دماء عراقية ربما ضحاياها من الهنود اوالافغان بما في ذلك مجزرة ساحة النسور وسط بغداد.

لست بصدد مناقشة ازمة العراق الحالية ومن يقف وراءها و التي قد تفجر الوضع في العراق لان الجميع مشارك فيها ولن نبرئ احدا حتى الذين اخذوا يصفون الدماء العراقية بانها عزيزة لديهم بمستوى التهافت على المنصب ونهب الخزينة وتصفيرها .

ليس غريبا على بلد محتل مثل العراق تتلاقفه مطامع ومصالح دول عديدة سواء من دول الجوار عربية كانت ام غير عربية او التي تنفذ اجندات استعمارية بالية او تلك التي لها مطامع في ارض وثروات العراق وحتى ” الكيان الصهيوني” بات لاعبا في الساحة العراقية بفضل بعض العملاء خاصة في الشمال العراقي.

كل هذا يحصل ويتحدثون عن حكومة وطنية وتغيير للدستور ” اللغم” ووضع حد للفساد واعادة كرامة العراق والعراقيين التي هدرت ولازالت تهدر بوجود المحتل الامريكي على ارض العراق سبب كل المشاكل.

كلا كلا امريكا وهي جاثمة على صدر العراق وفي المنطقة الخضراء التي تحتلها مجموعات تابعة لتيار ساهم في السلطة توجد اكبر سفارة في العالم هي السفارة الامريكية التي تعتبر قاعدة عسكرية تضاف الى القواعد الاخرى المنتشرة في غرب وشمال العراق وحتى في وسط البلاد وقرب المطار الدولي في بغداد .

كلا كلا امريكا هذا الشعار البالي الذي لم يعد له قيمة لانه ياتي من جماعة كانت مشاركة في السلطة الحاكمة لسنوات وقد افتضح امر الكثيرين من اعضائها من الذين استوزروا او كانوا اعضاء في برلمان المسخرة باعتبارهم لصوص وسراق ضمن جوقة الحاكمين الان الذين اخذ البعض منهم يتباكى على دما ء العراقيين وقد ساهم في هدرها منذ اليوم الاول للاحتلال حيث لاحق كوادر عسكرية وعلمية عراقية وطنية مثلما لاحقها الموساد الصهيوني.

ان مسؤولية ما نراه الان يتحملها الجميع ولن نبرئ ساحة احد منهم وان سقوط اية ضحية جراء هذا الهوس واللامبالاة ومحاولة ابراز العضلات الضامرة امام سيدهم المحتل الامريكي وولي نعمتهم يتقاسمها الجميع كما يتقاسمون اموال العراقيين للعام التاسع عشر على التوالي دون وازع من ضمير.

لم نجد وطنيا شريفا يهمه العراق وشعبه بين هؤلاء لان كل ولاءاتهم للاجنبي ولن نلمس يوما ان هناك ولاء عراقيا وطنيا مشرفا يمكن التحدث عنه وان عقدين من السنين مضت كفيلة بان تجري محاسبة الجميع وحالتهم الى الحاكم بما في ذلك الذين تركوا العراق ويعيشون في دول اخرى.

الكل يجب ان يخضع للمساءلة امام الشعب بصرف النظر عن شعاراتهم التي يرددونها الان في سوق المزايدات السياسية .

أنهم يحرفون الكلام ليس من باب عدم الفهم،

بل لأنهم بارعون في قلب الحقائق ومسخها ومن ثم عرض الأمور بطريقة معوجة فالتحريف ليس لفظي فقط بل ومعنوي أيضاً، يؤسفنا أن تتحول البرامج العراقية في بعض القنوات الفضائية المعروفة لدى المطلع بمشاريعها السياسية، مدافعة عن الوجود الإسرائيلي الصهيوني والأمريكي والتركي في شمال وغرب العراق،الصحافة الإسرائيلية والأمريكية والغربية والأوروبية، كلها تعترف وتؤكد هناك موقع تدريب إسرائيلي تم استهدافه في شمال العراق، بصواريخ إيرانية، فضلاً عن أن بعض الزعامات السياسية تمتلك معلومات دقيقة عن التواجد الإسرائيلي، في أربيل وبحماية مسعود بارزاني وحزبه، الذي يسرق النفط العراقي ويذهب به عن طريق الأراضي الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

ومن خلال عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، عبر الموانئ التركية، الموساد تعرض إلى قصف صاروخي رداً على تجسسهم على الأراضي الإيرانية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال في تصريح صحفي لن ننسحب من قاعدة عين الأسد، وسنراقب إيران من هناك، تركيا تقصف وتحتل أرض شمال العراق، وتنصب القواعد العسكرية، ولديها نية بالاستحواذ على نفط كركوك، إسرائيل لديها محمية في أربيل، كل هذا ولم نسمع عويل وصراخ وبكاء أصحاب الوطنية المثقوبة، لكنهم صرخوا وهرجوا

وارتفع عويلهم، لأن المحمية الإسرائيلية تعرضت إلى قصف، ولو اتاحة لهم الفرصة لاقاموا مجالس العزاء على مقتل ضباط الموساد.

ترتفع الهرمونات الوطنية عندما يتعرض الإحتلال الأمريكي في العراق إلى القصف الصاروخي،

اذا قصفت إيران قالوا انتهاك للسيادة والقانون،

واذا قصفت فصائل المقاومة العراقية، قالوا انتهاك للقانون واعتداء على البعثات الأجنبية وينفذون اجندات خارجية وهؤلاء مليشيات خارجة عن القانون ويجب محاسبتها، اما اذا يتعرض مطار بغداد الدولي، إلى قصف صاروخي أمريكي ويغتال قادة النصر، وتقصف مقار الحشد الشعبي، ومشاجب سلاح الشرطة الإتحادية ومقار الجيش العراقي، ويقتل رجال الحشد الشعبي المرابطين في الحدود العراقية السورية، ويقصف مطار كربلاء، فهذا لا يعتبر انتهاك للسيادة المنتهكة، ولا يعتبر تجاوزا على القوانين الدولية والمواثيق الورقية، وأصحاب الهرمونات الوطنية، تضيع ألسنتهم، وتختفي وجوههم من القنوات الفضائية، ويغيب الحديث عن السيادة والدستور والقانون الدولي، والمواثيق الورقية، (وتغلس القنوات الفضائية) ويصمت المغردون

التأريخ لا يرحم وادعوا المتباكين على الأجنبي

أن يراجعوا مواقفهم، لأن الإحتلال سيزول من أرض العراق حتما بسواعد رجال المقاومة العراقية وهذا قرار غير قابل للنقاش والمساومة،

وأمريكا تتخلى عن عملائها عند المصاعب والشدائد، وهذه أفغانستان ما حصل مع العملاء ليس ببعيد واصبحت عبرة يتناقلها الأفغان، والأحتلال لن يدوم لكم، فاتعظوا يا أولي الألباب.

الطبقة الجاثمة على صدور العراقيين منذ العام 2003 تعج بالفاشلين والفاسدين ممن لايهمهم العراق ولا سيادته ولا رقيه وازدهاره بل كل ما يهمهم ماصلحهم الشخصية والعائلية وامتيازاتهم وسلطتهم التي جاءتهم على حين غفلة من الزمن حتى عاثوا فسادا في البلاد. ولست من المتجنين على هذه الطبقة التي وصفها أكثر شخصياتها جدلا ألا وهو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وصفها بالفاشلة داعيا إياها للتنحي جانبا.

وقد أصاب المالكي في تشخيصه للداء وقدم الدواء لكنه لم يتجرعه شخصيا لمرارته مقابل حلاوة السلطة فكان مصداقا للمثل القائل طبيب يداوي الناس وهو عليل. لقد فشلت هذه الطبقة بالرغم من موازنات العراق الخيالية في حل ازمة واحدة من ازماته لا يستدعي حلها سوى إنفاق عشر ما انفق عليها ومنها أزمة الكهرباء, وهكذا بالنسبة للأزمات الأخرى حتى أصبحت رهينة لدول الجوار فهي بحاجة لها في مختلف المجالات.

كما وان هذه الطبقة فشلت في بناء أجهرزة امنية وعسكرية طول أكثر من عشر سنوات من الحكم حتى بان عجزها وفشلها بسقوط ثلث العراق بيد تنظيم داعش الإرهابي الذي ارتكب جرائم في العراق لم يشهد تاريخه لها مثيلا الا ماندر فكانت النتيجة تدخلا عسكريا من جميع الدول في الشأن الداخلي العراقي . وقد وضع العديد من اعضاء هذه الطبقة أنفسهم في سوق النخاسة للتحول الى أداة لتحقيق مصالح تلك الدول المختلفة الا العراق حتى سمحوا لمن هبّ ودب بان تكون له كلمة في العراق .

وفشلوا بالرغم من تصرفهم باكثر من ألف مليار دولار في عملية إعادة إعمار العراق او رفع المستوى العلمي فيه او في استغلال موارده الطبيعة والبشرية وموقعه الإستراتيجي. وكانت سياساتهم الداخلية والخارجية بائسة جعلت العراق إضحوكة بين الأمم فإذا ما ذكر الفساد كان في الصدارة وإذا ما ذكر فقدان الأمن كان في المقدمه وإذا ماذكر الناتج القومي كان في القعر حتى تحول العراق بطاقاته العلمية وكوادره وكفاءاته الى بلاد تنعدم فيها الصناعة والزراعة ويتفشى فيها الجهل والخرافة ويصبح فيها المجتمع استهلاكيا وغير منتج بامتياز.

واما أسوأ ما فعلته هذه الطبقة وخاصة من رفع منهم شعارات إقامة الدولة الكريمة, فقد اساؤا الى الدين وادوا الى نفور منه بين قطاعات واسعة في المجتمع لأنهم حولوا الدين الى سلعة يتاجرون فيها لتحقيق مآربهم الدنيئه. ثم عززوا الإنقسامات في المجتمع من دينية وعرقية وطائفية وعشائرية وحزبية ومناطقية حتى غاب القانون وسادت شريعة الغاب حيث القوي يأكل الضعيف فيما يحاسب القضاء الضعيف .

وبعد كل ذلك أليست هذه الطبقة أخطر وألد أعداء العراق؟ أم سنظل ندس رؤوسنا في الرمال ونعلق الدمار والتخلف وانتقاص السيادة على شماعة دول ماكان لها أن تدس أنفها في الشان العراقي لولا خواء وفساد هذه الطبقة السياسية؟

وقد ولدت «داعش» من رحم السياسة الطائفية التي كرستها طائفية وحزبية وإقصائية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تلك حقيقة لا يمكن إنكارها، فتغييب أطياف الشعب العراقي عن المشاركة في بناء العراق الجديد جعل العراق في ظل حكومة نوري المالكي أشبه بدولة ذات لون طائفي واحد، بل وحزبي واحد حتى داخل الطائفة الواحدة نفسها !

لم يكن نوري المالكي أكثر من ديكتاتور صغير أراد أن ينهض على ركام الديكتاتورية البعثية البائدة ليقود دولة ترسخت فيها ثقافة الخضوع للحاكم القوي !

اليوم هناك انتفاضة حقيقة في المحافظات العراقية العربية السنية، هذه الانتفاضة تتعرض لهجمتين، الهجمة الأولى من تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يريد القفز على أكتاف هذه الانتفاضة لتحقيق المكاسب على الأرض، والهجمة الثانية من نظام نوري المالكي الذي يريد اختصار المشهد المتمرد على سياساته الإقصائية بصورة «داعش» للفوز بمساعدة العالم في مواجهة الانتافضة العراقية !

في كلتا الحالتين الوضع غير مريح، فالمالكي لجأ للطائفة بدلا من أن يلجأ للعراق بكل مكوناته فاستعان بفتوى رجل الدين الشيعي السيستاني للدعوة للتطوع لحمل السلاح، وهناك حديث عن دخول قوات إيرانية على خط المواجهات ، أما «داعش» فإن استيلاءها على الانتفاضة العراقية يبث القلق في كل المنطقة، فتجربة «داعش» في سورية لا تطمئن خاصة مع تنظيم لا يرى حدودا لطموحاته ومساحة تمدده !

الحل في العراق يستلزم إعادة صياغة نظام الحكم ليشمل جميع مكونات الشعب العراقي دون إقصاء أو تمييز، فسنوات من هيمنة الطائفة الواحدة أثبتت فشل النظام السياسي الحالي في العراق والحاجة إلى قيام دولة مدنية مرجعيتها العراق الوطن لا الطائفة أو الحزب أو الشخص !

مواجهة «داعش» تستلزم مواجهة «المالكي» وحزبيته وطائفيته وإقصائيته أولا .. وإلا فإن أسوأ أيام العراق ما زالت في انتظاره!

يبدو أن الأزمات الكثيرة العالقة والمشاكل التي تركت دون حل طوال الفترة الماضية من حكم الشيعة ابتداء من عام 2005 إلى الآن، قد أتت أكلها وبدأت تنفجر بوجه أصحابها وبوجه العراقيين، المشكلة بدأت عندما ركنوا الدستور الذي صوت عليه 80 في المئة من العراقيين جانبا، وذهبوا إلى الاتفاقات والتوافقات السياسية والحصص، وحوّلوا الدولة إلى ضيعة لهم ونهبوا ثرواتها وجوّعوا شعوبها وأذلوها، حتى جعلوها من أتعس وأشقى شعوب المنطقة والعالم، وأدخلوها في محاور إقليمية طائفية وشكلوا ميليشيات وفصائل وسلطوها على خصومهم السياسيين.

وبعد أن نكلوا بالعراقيين وأذاقوهم ذل الهوان، جاء دور المواجهة العسكرية واللجوء إلى الأسلحة وتحويل العراق إلى ساحة حرب ضروس، وقد بدأت أولى خيوطها بالظهور عندما اقتحمت جماهير التيار الصدري المنطقة الخضراء ودخلت البرلمان احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي ونوري المالكي العدو اللدود لمقتدى الصدر.

هذا التصعيد قابله تصعيد آخر من قبل المالكي عندما شوهد وهو يحمل كلاشينكوف خارج منزله محاطا برجاله المدججين بالسلاح وكأنه ذاهب لقتال الصدريين الغاضبين!

وهذه سابقة خطيرة لم تحدث من قبل، وقد تتطور الأوضاع في الأيام القادمة إلى مواجهة مسلحة ويتحول العراق إلى ساحة حرب حقيقية بين التيار الصدري الذي فاز في انتخابات أكتوبر 2021 المبكرة وشكل تحالفا ثلاثيا مع الديمقراطي الكردستاني والسيادة السنية واستعد لتشكيل حكومة جديدة، وبين الإطار التنسيقي الخاسر في الانتخابات الذي اعترض على النتائج ووقف حجر عثرة أمام الصدر لتشكيل الحكومة من خلال العمل على الثلث المعطل في البرلمان وجمع أكثر من ثلث البرلمان العراقي وأدى إلى تعطيل جلستي انتخاب رئيس الجمهورية مرتين متتاليتين، الأمر الذي أغضب الصدر ودفعه إلى الانسحاب من العملية السياسية وسحب نوابه الـ73 من البرلمان.

إذا كان المالكي استطاع أن يتولى الحكم لولاية ثانية في انتخابات 2010.. فإن الزمن قد تغير وتغيرت معه موازين القوى، وأصبح الصدر يتحكم في الشارع الشيعي والعراقي

انسحاب الصدر فسح الطريق أمام الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة وترشيح محمد شياع السوداني من حزب المالكي لتولي رئاسة الحكومة، وهو ما اعترض عليه الصدر فأوعز لأنصاره باقتحام منطقة الخضراء والبرلمان يوم 27 يوليو معتبرا ذلك مجرد “جرة إذن!”، و”غداً ثورة إصلاح “وفق ما جاء في تدوينة وزيره المعروف بصالح محمد العراقي. ولكن متى يشعل الصدر هذه الثورة “الإصلاحية” على الفاسدين؟ لا أحد يعلم بالضبط، قد يباغت خصومه في أيّ لحظة ويقتحم أوكارهم دون سابق إنذار كما جرى في اقتحامه الأخير.

ما أثار غضب الصدر أن الإطار التنسيقي في ترشيحه للسوداني تجاهل وجوده تماما ولم يقم لرأيه أيّ اعتبار، بل تعمد إثارة حفيظته في اختيار شخصية جدلية في حزب المالكي لمنصب رئاسة الوزراء. وهذا ما يرفضه الصدر رفضا قاطعا ولن يتهاون معه. كان من الأجدر بأعضاء الإطار التنسيقي أن يستشيروا الصدر قبل الإعلان عن مرشحهم، لا أن يتجاهلوه ويفرضوا عليه الأمر الواقع.

وإذا كان المالكي استطاع أن يتولى الحكم لولاية ثانية في انتخابات 2010، ويفرض أجندته السياسية على القوى العراقية وهو خاسر (89 مقعدا مقابل 91 مقعدا لإياد علاوي) فإن الزمن قد تغير وتغيرت معه موازين القوى، وأصبح الصدر يتحكم في الشارع الشيعي والعراقي أيضا، وكذلك خرج الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من الانتخابات أقوى سياسيا وجماهيريا. والأمر نفسه بالنسبة إلى السيادة السنية.

الحقيقة التي غابت عن المالكي والإطار التنسيقي، أنه لا الصدر بقي كما كان قبل انتخابات 10 أكتوبر المبكرة، ولا الديمقراطي الكردستاني ولا السنة بزعامة الحلبوسي والخنجر، كلهم خرجوا من الانتخابات المبكرة سادة جددا للعراق. ولكن العنجهية السياسية والاغترار بالقوة الميليشياوية والاعتماد على الدعم الخارجي جعلهم يتعامون عن رؤية الحقيقة، وهي أن الانتخابات الأخيرة أفرزت معادلة سياسية جديدة في العراق، فلا التهديدات تنفع معهم ولا صواريخ كروز ولا الطائرات المسيرة، وعليهم الرضوخ للأمر الواقع والنزول من برجهم العاجي بروح رياضية.

زعيم ائتلاف دولة القانون يكشف في تسريب خامس جديد عن انقسام داخل أروقة السلطة في إيران مؤكدا أن فريق مرشدها علي خامنئي هو الحرس الثوري، فيما يمثل رئيسها إبراهيم رئيسي فريق الاطلاعات.

المالكي يبحث عن تحالف شيعي في مواجهة مقتدى الصدرالمالكي يبحث عن تحالف شيعي في مواجهة مقتدى الصدر

بغداد – كشف زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي في مقطع صوتي جديد ليل الاثنين/الثلاثاء عن انقسام داخل أروقة السلطة في إيران وعلاقتها بالفصائل الشيعية المسلحة في العراق، داعيا الموالين منهم لفريق الإطلاعات بالانضمام إلى خط فريق الحرس الثوري والانصياع إلى أوامر قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني للاستحواذ على السلطة في البلاد.

وفي التسريب الخامس الذي نشره الصحافي العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل، أكّد المالكي، أنّ العلاقات جيّدة مع قائد عصائب أهل الحقّ، قيس الخزعلي، وأنّ الفتح والفصائل وكتائب حزب الله والعصائب وسيد الشهداء كلها تابعة مباشرة لإيران.

وقال المالكي في التسريب الصوتي “قائد عصائب أهل الحقّ قيس الخزعلي جيّد وهو من سيضرب معارضيه.. الخزعلي جيّد، لكنّ الإخوة الذين في تحالف الفتح وبدر هؤلاء لا علاقة لهم، هم في عالمهم الخاص، مشغولون بالمزارع“.

وبنفس النهج السابق له واصل المالكي دعوته قيادات الفصائل المسلّحة إلى اتباع خطّ الحرس الثوري الإيراني والابتعاد عن الاطّلاعات وتوكيل أمرهم بيد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.

وأضاف المالكي “الوضع الإيراني الآن بين فريقين: هناك فريق الحرس الثوري والآخر فريق الاطّلاعات. الاطّلاعات لديها مشكلة مع الحكومة العراقية ومع الحرس الثوري منذ ولاية الرئيس الإيراني، حسن روحاني. عندما تولّى الرئاسة إبراهيم رئيسي تقاربت وجهات النظر بين الفريقين. فريق المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو الحرس الثوري، وفريق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتمثّل بالاطّلاعات“.

وأوضح أن “الحرس الثوري لا يعطي الاطّلاعات فرصة للتدخّل بأيّ شيء، هو فقط من يقرّر.. عندما زرت إيران تحدّثت مع مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، ومع رئيس مجلس الشورى ومع وزير الاطّلاعات”، معتبراً أن كلّهم يوافقونه الرأي لكنّهم في الأخير يقولون إنّ الموضوع بيد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني ويطلبون أن يتم التركيز مع الحرس الثوري.

وفي آخر مقطع من التسريب برز اسم من جرى وصفه باسم ” سماحة آية الله الميرزا” والذي نسب إليه المتحدث مع المالكي ضرورة إراقة الدماء في العراق.

ويقول المتحدث في التسجيل المسرب “احنا لازم تصير دماء حجي، وهاي الدماء بيها شرعية، يعني احنا مراجعنا على رأسهم سماحة آية الله الميرزا يشير بالدماء الجديدة، وفتوى موجودة بهذا الشيء، لازم يصير دماء لأن أكو ناس ما تكعد إذا مو دماء جديدة، واحنا مستعدين نضحي للعقيدة والوطن والعرض زين، والمذهب، فيجب ان تراق دماء جديدة لكن بخطة عمل صحيحة بقيادة مراجع وبقيادة ناس حكيمة مثل جنابك الموقر” في إشارة للمالكي.

وأثارت تسريبات المالكي تفاعلا وردود فعل داخلية، وفي التسريب الرابع حذر المالكي في الشريط المنسوب إليه من أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قتال في العراق، وهاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأوضح المالكي أن “العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد إلا في حال إسقاط مشروع مقتدى الصدر، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، فإذا أسقطنا مشروعهم نجا العراق، وفي حال عدم استطاعتنا ذلك فإن العراق سيدخل في الدائرة الحمراء“.

كما تطرق إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، متسائلاً “كم قتل مقتدى الصدر من بغداد؟” وكذلك هدّد رئيس الوزراء الأسبق بمهاجمة النجف لـ”حماية المرجعية” إذا هاجمها الصدر. كما تحدّث عن “حرب طاحنة لا يخرج منها أحد”، وأنَّه أعد العدة لذلك من خلال تسليح 15 تجمعاً لمواجهة ذلك“.

أما التسجيل الثالث فقد أشار إلى أن “منظمة بدر (التي يتزعمها هادي العامري) لديهم قوة ويأخذون رواتب لـ30-40 ألف مقاتل، كما أن مقتدى الصدر لديه ألف جندي في سامراء، لكنه يتسلم رواتب لـ12 ألفا“.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، استغرب صدور تهديدات بقتله من زعيم حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي.

وشدد الصدر في تغريدة على تويتر على أنه لا يحق للمالكي بعد كل أفكاره الهدّامة أن يقود العراق بأي صورة من الصور وأن ذلك سيكون خراباً ودماراً للعراق وأهله.

وأضاف الصدر أن المالكي عليه اعتزال العمل السياسي والاعتكاف وتسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى القضاء.

ونفى حزب الدعوة الإسلامية مجددا، الاثنين، صحة التسجيلات وحذر من “فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد“.

وقال الحزب في بيان صحافي “إننا لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد وندعو أبناء شعبنا وقواه السياسية للحذر من الوقوع في صراع لايخدم الإ أعداء الإسلام والوطن“.

وأوضح الحزب في بيانه أنه “مع إرهاصات تشكيل الحكومة نرى أن هناك من يذكي نار الفتنة بيننا نحن أبناء الصدرين الذين عبرنا عنهم عند دخولنا العراق بالرمز والهوية وعملنا سياسيا مع جميع إخواننا الإسلاميين وغيرهم ولم نستأثر بسلطة إنما كان التصدي وفق المعطيات والسياقات التي أقرها الدستور“.

وتابع “لم ندخل صراعا حزبيا مع أي طرف ولم ننجر إلى صراعات جانبية تبعدنا عن أهدافنا الإسلامية والوطنية“.

كما حذر في بيانه “أننا نرى في هذه الأيام بوادر فتنة تصب الزيت على النار من قبل المرجفين والمتربصين بشعبنا الدوائر، ومن قبل الأجهزة السرية في الداخل والخارج ممن يطمعون بتحويل العراق الى بؤرة صراع من خلال تسريب واستراق الكتروني دخل عليه التزييف والتزوير“.

ويأتي تداول التسجيلات ويشهد العراق منذ سبتمبر الماضي أزمة سياسية معقدة نتيجة إصرار التيار الصدري صاحب الأغلبية النيابية على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، في مقابل إصرار القوى الموالية لإيران المنخرطة ضمن تحالف الإطار التنسيقي على حكومة توافقية. وقد أقدم الصدر على خطوة دراماتيكية الشهر الماضي بتقديم نواب كتلته، البالغ عددهم ثلاثة وسبعين نائبا، استقالتهم من البرلمان، ما منح الإطار التنسيقي الأغلبية النيابية لإدارة العملية السياسية.

دخلت العملية السياسية في العراق في الازمة كنتيجة للاحتلال الأمريكي سنة 2003. ومع استمرار الاحتلال تعمقت الأزمة الى ان وصلت مرحلة حرجة بحاجة الى تغيير النظام السياسي وهذا يعني الغاء العملية السياسية القائمة. ولهذا بالضبط انشق النظام القائم إلى كتلتين متنافضتين والاثنتين يقدمان حلولا ً عقيمة لا قدرة لها في حل الازمة. لكل كتلة اتباعها ” المليونية” المتأثرة بالشعوذة التي تبشر ان “اللطم يدخلك الجنة.”

الكتلة الصدرية، التي نالت بعض العطف من تصريحات السفارة البريطانية وتلفزيون الشرقية والعربية حول حرية التظاهر، تلح على الغاء البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مع استثناء الفاسدين. لكن الكتلة كانت ومازالت تملك حصتها من الفاسدين في وزارتي الصحة والكهرباء . انها كانت تملك حصتها من المقاعد في كل البرلمانات وهي التي قررت سحب نوابها الـ 73 وسلمت مقاعدهم الى الفاشلين من اتباع الكتلة المعادية قبل المطالبة بالانتخابات. والمعروف ان كافة الانتخابات السابقة كانت غير شرعية لأنها جرت باشراف العدو المحتل. والمعروف ايضا ً ان اكثرية الناخبين رفضت، في كل مرة، المشاركة في التصويت والبرلمان لم يمثل هذه الأكثرية أبدا ً. وفي كل مرة تشكل برلمان منشق بين الكتل المتخاصمة لا قدرة لها لتوجيه الحكومة فاهتمت المكونات المنشقة التركيز على الفساد وجمع الدولار. بالرغم من كل هذه العمليات السياسية المخربطة لم تطالب الكتلة الصدرية بإلغاء البرلمان او باجراء انتخابات جديدة قبل موعدها المقرر. ليتذكر مقتدى انه شارك ابراهيم الجعفري ، بعد الانتخابات مباشرة ً، لتقديم حيدر العبادي الى فؤاد معصوم كبديل لنوري المالكي دون ان يحتج وحتى دون اخذ موافقة البرلمان.

الا تدرك الكتلة الصدرية ان البرلمان الجديد الذي تطالبه سوف لا يمثل غالبية الناخبين وسوف يكون المرشحون من أحزاب نفس المكونات المتخاصمة. الفاسدة’؟ فكيف يستثنى الفاسدين دون استخدام السلاح ؟

الهيئة التنسيقية تركز، دون حياء، على ((حكومة وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية لإعادة هيبة الدولة. )) أي انها ترغب في استمرار المحاصصة مع بعض التحسينات . والمعروف ان كل الحكومات التي تشكلت منذ الاحتلال كانت ناقصة الهيبة والوطنية وخاضعة لإرشادات العدو المحتل . حكومة نوري المالكي مثلا ً خضعت لأوامر الجنرال كيسي وقبلت بمحاربة المقاومة المعادية للاحتلال دون الاهتمام بتجهيز الكهرباء للشعب، كما شهد احمد الجلبي. والمالكي وقف، دون خجل يحمي بوش الابن من احذية منتظر الزيدي. انه سلم ثلث العراق، دون مقازمة، الى قوات داعش خلال 48 ساعة . انه سافر الى واشنطن لتقديم الاحترامات ” الوطنية” للرئيس الامريكي لكي يؤكد انه ((اولا ً شيعي )) قبل ان يكون وطنيا ً عراقيا ُ.

وحيدر العبادي رفض السماح لشركة سيمنز بتجهيز العراق بالكهرباء خلال سنة لخوفه من جبروت سيده الأمريكي وشركة جنرال موترز. انه برهن حتى على عدم قدرته ليشكل حكومته من المهنيين فاستنجد بالدكتور مهدي الحافظ وفشل لأن الأكراد الذين اختارهم مهدي الحافظ تمسكوا بدستور (( المكونات )) والحوا على خضوعهم لأوامر مسعود البارزاني. انه اعلن عن طغيان (( الفضائيين )) على الوظائف الحكومية دون القضاء عليهم. ألا تخجل الهيئة التنسيقية حين تثرثر حول “الهيبة ” و “الوطنية “؟

ألا يستغني هادي العامري عن هيبته ووطنيته حين يستنجد بمسعود البارزاني بعد ان أصبح اربيل وكرا ً لاسرائيل ، يرفرف فيها المتظاهرون الاعلام الاسرائيلية في المناسبات؟ العامري يدرك جيدا ً انه لا يستطيع إجبار البارزاني بقبول قرار المحكمة الاتحادية حول نفط الشمال ولا سحب السلطة من العائلة البارزانية، غير المنتخبة، التي استمرت في الخكم منذ 1992 ولا حتى إلغاء منصب رئاسة كردستان المخالف للدستور.

إذا تصالحت الكتلتان ستبقى العملية السياسية على حالتها التعسة ولا يحدث أي تغير جذري . سوف تظهر الخلافات من جديد بعد الاستغناء عن مصطفى الكاظمي و بعد الانتخابات الجديدة أو بدونها.

هناك اذا ً احتمال الاصطدام الكارثي بين الطرفين . في مقالته المنشورة في رأي اليوم الغراء في 15/8/2002 يتوقع الكاتب جواد العطار: (( تصاعد

الازمة الى درجة الصدام المسلح ، وهو يأخذ منحيين:

– انقلاب عسكري يؤيده ويدعمه أحد طرفي الخلاف بقوة السلاح.

– اقتتال دموي لن يتوقف لا سامح الله..))

لكن الاصطدام سوف لا ينتهي بنجاح احد الطرفين في السيطرة على العملية السياسية والاقتتال مرفوض من قبل الشعب جملة ً وتفصيلا ً. والأخطر هو ان استمرار الفوضى او تحولها الى الاصطدام قد يجبر الجيش الحكومي ليتحرك، بقيادة المدربين الامريكان ومشاركة مليشيات البيشمرغة البارزانية، ليعلن منع التجول والأحكام العرفية بحجة “مكافحة الإرهاب” و “سيادة القانون .”

من الضروري الاشارة الى ان القوات الامريكية مازالت مسيطرة على قواعدها في عين الاسد واربيل على الأقل ويخبرني البروفيسور سعد ناجي جواد (( دخول الجيش العراقي وقوات التحالف حالة الإنذار .)) وفي مقابلة على التلفزيون البريطاني BBC ( في برنامج Hard talk ) صرح الشيخ الأمريكي البارز لينزي غرايم : ((الآن هناك عشرة آلاف عسكري امريكي في العراق وهم باقون لا يتركونه.)) وبدل جلاء القوات الأمريكية قررت حكومة الرئيس بايدن تقوية سيطرتها على العراق عن طريق (( زيادة قوات حلف الاطلسي من 500 الى 4000 عسكري )) وذلك حسب تصريح Jens Stoltenberg ، السكرتير العام للحلف، في 18/3/2021 كما نشر في الغوغل. فاحتمال استخدام هذه القوات “للقضاء على الشغب واستباب الامن” وارد بكل تأكيد!

كل هذه الحقائق تؤكد على ان الاحتلال الصهيو أمريكي لم ينشر الديمقراطية . كلا! لقد أدرك الشعب بأن المستعمر المحتل قد فرض على العراق عملية سياسية مكونة من الاحزاب والكتل الفاسدة كحزب الدعوة ودولة القانون والصدريون واتباع الحلبوسي والخنجر وعائلتي البارزاني والطالباني. هؤلاء فرضوا دستورا ً يفرق الشعب الى ((مكونات)) متنافرة. هكذا أراد مارتين انديك، مساعد وزير الخارجية أيام الرئيس كلينتون، في تقريره لمجلس الشيوخ حين قسم الشعب العراقي الى (( السنة والشيعة والأكراد.))

بالاعتماد على نظرية المكونات تم تقسيم العراق بخلق ما يسمى ” اقليم كردستان ” فتمكنت عائلة البارزاني، مستخدما ً مليشيات (( البيشمرغه ))، ان تفرض نفسها على شعبنا الكوردي لأكثر من 30 سنة دون ان ينتخبها احد. الآن يشكو حتى اولاد جلال الطالباني من ظلم العائلة الحاكمة. بالاعتماد على نظرية المكونات استتبت المحاصصة التي تهدي رئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية لأحد الحزبين الكرديين المتنافسين. وليذهب المسيحيون والصابئة واليزيديون والتركمان الى جهنم ((العراقيون متساوون أمام القانون…))