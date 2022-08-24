نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان يسعى لإقامة أفضل العلاقات والتعاون مع دول الجوار

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في العاصمة أربيل ، الثلاثاء ، مع وفد إيراني برئاسة محافظ أذربيجان الغربية، العلاقات الاقتصادية وسبل التبادل التجاري بين الجانبين.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، لمحافظ أذربيجان الغربية في إيران، محمد صادق معتمديان، والوفد المرافق له ،

وبحث الجانبان “العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران وسبل تأمين المزيد من التعاون والتنسيق في العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين ودخول زوار العتبات الدينية والسياح من إيران إلى العراق عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان”.

وعبّر الوفد الضيف، عن سروره لزيارة إقليم كوردستان، وفرصة لقاء مع رئيس إقليم كوردستان ، مؤكداً “بذل كل الجهود وتقديم التسهيلات كافة لزيادة تقوية العلاقات التجارية”.

من جانبه، سلط نيجيرفان بارزاني الضوء على “العلاقات العريقة بين إقليم كوردستان وإيران، في جميع المجالات، وأهمية زيادة تعزيز هذه العلاقات”، مبيّناً رؤية إقليم كوردستان في هذا الصدد والتي تتمثل في “إقامة أفضل العلاقات والتعاون مع دول الجوار”.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره محافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب، والقنصل العام الإيراني في أربيل نصر الله رشنودي ، التباحث بشأن الأوضاع السياسية في المنطقة عموماً ومواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك.

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