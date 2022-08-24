Posted on by

هجوم على مبابي بسبب لقطة دفعه لميسي

هاجم واين روني مدرب دي سي يونايتد الأميركي، المهاجم كيليان مبابي، بسبب لقطته الأخيرة مع ليونيل ميسي، زميله في صفوف باريس سان جيرمان.

ويبدو أن الأجواء ليست على أفضل ما يرام في صفوف باريس سان جيرمان.

وفي الجولة الماضية أمام مونبلييه، حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء أهدرها مبابي، ثم تحصل على ركلة جزاء أخرى نفذها نيمار بنجاح، ليشهد اللقاء، دفع مبابي لميسي، ليبدو الأخير مندهشا من تصرف المهاجم الفرنسي.

وعلق روني على تلك اللقطة في حوار مع Depar Sports قائلا “لاعب يبلغ من العمر 23 عاما ويدفع ميسي، لم أرى غرورا أكبر من ذلك في حياتي”.

وأضاف “هناك من يجب أن يذكر كيليان مبابي بأن ليونيل ميسي وهو بعمر 23 عاما، توج بالفعل بأربع كرات ذهبية”.

تحرير: سرمد القيسي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close