إيران: التطورات في بغداد أجلت حوارنا مع السعودية

قال سفير إيران لدى الكويت محمد إيراني إن عقد جولة سادسة من المحادثات بين السعودية وإيران سيتم عندما تكون الظروف مواتية في العراق المستضيف لهذه المباحثات.

وقال إيراني في تصريحات صحافية، إنه “كان من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات الشهر الماضي، والتي بطبيعة الحال ستوفر ظروف اللقاء بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وذلك بدعوة من البلد المستضيف العراق. وأضاف، “بعد التطورات الاخيرة في العراق، يجب علينا الانتظار حتى اعلان الاخير استعداده لاستضافة وادارة هذه المفاوضات”.

وقال إيراني ايضاً: هناك اتفاق على استئناف المباحثات بجولة سادسة، لكن علينا التريث حتى تتوفر الارضية المناسبة لاستئناف المفاوضات في العراق.

من جانبه، ذكر مسؤول عراقي، أن “بغداد جاهزة لاستقبال جولة الحوار السادسة بين السعودية وإيران بعد أن نجحت في خمس جولات سابقة كانت الحوارات تخص الجانب الأمني”.

وتابع المسؤول، أن “الجميع ينتظر أن يتم الإعلان من بغداد عن عودة العلاقات بين السعودية وإيران بعد قطيعة دامت لسنوات”.

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