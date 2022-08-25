اكثر من 10 مليارات دولار إيرادات العراق من النفط الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط الاتحادية ، اليوم الخميس، عن ايرادات الشهر الماضي، مبينة انها بلغت اكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت شركة تسويق النفط سومو التابعة للوزارة في بيان: إنه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة فإن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تموز/يوليو بلغت 102 مليونا و385 الف و49 برميلاً، بإيرادات بلغت 10 مليارات و368 مليونا و 352 الف دولار” .

مضيفةً ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليونا و965 الفاً و94 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليونا و344 الفاً و536 برميلاً، في حين كانت الكميات المصدرة من مصفى بيجي الى الاردن 75 الفاً و419 برميل نفط”، مشيرة إلى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 101.268 دولاراً”.

واوضحت ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 35 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

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