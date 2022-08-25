التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادي والصفوف غير المنتهية

اعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن موعد امتحانات “الدور الثاني” للصف السادس الاعدادي والصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2021 – 2022.

وقالت الوزارة في بيان تبدأ امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي بفروعه كافة يوم الأربعاء الموافق 21 / 9 / 2022 ، ولغاية يوم الخميس الموافق 29 / 9 / 2022 وفق الجدول المرفق طياً .

وأضافت ، تبدأ امتحانات “الدور الثاني” للصفوف غير المنتهية يوم الأحد الموافق 4 / 9 / 2022 ، ولغاية يوم الأربعاء الموافق 14 / 9 / 2022 ، ولمدة (عشرة أيام) ، على ان تخول إدارات المدارس تنظيم جدول الامتحانات للصفوف غير المنتهية بحسب المواعيد المحددة.

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