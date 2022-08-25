السيد الغانمي يستحصل الموافقة لشمول نحو (1,000) نازح براتب الرعاية الاجتماعية



يواصل وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي العمل من أجل دعم النازحين وتخفيف معاناتهم.



حيث استحصل سيادته موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف شمول نحو ١٠٠٠ نازح برواتب الرعاية الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة لكي تكون حافز للنازحين في موضوع العودة الطوعية الى مناطق سكناهم الأصلية.



وثمن السيد الغانمي الاستجابة السريعة لوزارة العمل، مشيداً بالدور الكبير لهم في دعم الأسر العراقية وكذلك النازحين، مؤكداً ان العمل في مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد تكون نتائجه إيجابية عالية المستوى تحقق المصلحة العامة.

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