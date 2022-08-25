الفتح يصوب نحو الحلبوسي: لا يريد عودة جلسات البرلمان

أعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات، الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي غير حريص على استمرار العملية السياسية الحالية.

وقال موات في حديث، إن” الحلبوسي لم يكن جدياً في اتخاذ قرار يقضي بعودة جلسات البرلمان التي تساهم في تعطيل العديد من قضايا الشعب العراقي”، مؤكدا أن ” الارتباطات الخليجية تؤثر على الحلبوسي في اتخاذ قرارالعودة لجلسات البرلمان “.

وأضاف، أنه “نحتاج الان الى قرار شجاع شبيه لما اتخذه رئيس مجلس القضاء بعد ان تم تعطيل المحاكم في العراق ، وتم أيضا إصدار العديد من مذكرات القيض علة من اتهمهم في المهددين للقضاء العراقي”.

وتابع، أن “الحلبوسي يمثل جزءاً كبيراً جدا من المسؤولية التي أدت الى الانسداد السياسي الحالي لعدم اتخاذ قرار بعقد جلسة البرلمان للتصويت على منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.

وأشار الى أنه “يجب ان يكون هنالك تكاتف من النواب للضغط على الحلبوسي من أجل اصدار قرار بعودة جلسات البرلمان”.

واتهم السياسي المستقل سعد المطلبي، في حديث سابق ، أن “رئاسة مجلس النواب بالتعمد في تعطيل المجلس، مبينا ان محاصرة انصار التيار الصدري لمجلس القضاء جعل الحاجة لإعادة البرلمان اكثر اهمية. انتهى 25/ي

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