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الناشئون يتفوقون على المغرب في بطولة العرب

الناشئون يتفوقون على المغرب في بطولة العرب

حَققَ منتخبُ الناشئين بكرة القدم بدايةً مثاليةً في بُطولةِ كأس العرب بفوزه على المُنتخبِ المغربي بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المُباراةِ التي أقيمت مساء اليوم في ملعبِ السيق بمدينة وهران الجزائرية ضمن الجولةِ الأولى من منافساتِ المجموعةِ الثالثة.

في الدقيقة (٤٤) تقدمَ منتخبنا برأسيةٍ للاعب علي أكبر طاهر، لكن سرعانَ ما عادَ المغرب أيضاً من رأسيةٍ للاعب محمد أمين في الدقيقةِ الأولى من الوقتِ بدل الضائع، وفي الدقيقةِ الرابعة من الوقتِ بدل الضائع توغلَ كرار جعفر في دفاعاتِ المغرب وعكسَ كرةً داخل الشباك محرزاً الهدفَ الثاني لمنتخبنا، لينتهي الشوطُ الأول بتقدم منتخبنا للناشئين بهدفين مقابل هدفٍ واحد.

وأجرى مدربُ منتخبنا أحمد كاظم عدداً من التغييراتِ حافظَ من خلالها على توازنِ الفريق ، لتنتهي المباراةُ بفوز منتخبنا بهدفين مقابل هدفٍ واحد.

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