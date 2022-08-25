تركيا تعلن مقتل 6 عناصر من حزب العمال الكوردستاني داخل العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 6 عناصر من حزب العمال الكوردستاني داخل العراق.

وحسب بيان صادر عن الدفاع التركية أن “الجيش يواصل مكافحة الإرهابيين بحزم”، مضيفا ان “تحييد الإرهابيين جاء في إطار عملية المخلب ـ القفل المتواصلة بنجاح”.

يشار الى ان تركيا اطلقت في نيسان الماضي عملية المخلب ـ القفل ضد اماكن تواجد حزب العمال الكوردستاني في مناطق متين والزاب وأفاشين ـ باسيان في اقليم كوردستان.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية حينها العمليات العسكرية التركية على تلك المناطق في إقليم كوردستان، معربة عن رفضها القاطع للقصف التركي.

وذكرت الوزارة في بيان إن “حكومةُ جُمهوريَّة العراق ترفض رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة،الزاب، أفاشين وباسيان في شمال العراق”، موضحة ان “العراقُ يعدُّ هذا العمل خرقاً لسيادته، وحُرمة البلاد، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظّم العلاقات بين البُلدان”، مشيرة الى ان تلك العمليات “تخالف مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمةً للجانبين”.

الخارجية العراقية استدعت سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي على خلفية العملية العسكرية التركية في اقليم كوردستان، مطالبة بانسحاب كامل للقوات التركية من الاراضي العراقية.

وتنفذ القوات التركية عمليات القصف بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل الأراضي العراقية، وهي تسببت بأضرار مادية ومعنوية كبيرة لسكان تلك المناطق، حيث أدّت الى احتراق مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية.

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