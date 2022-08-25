تطورات العراق تعطل الجولة السادسة للمفاوضات الايرانية – السعودية

وبيّن إيراني أنه “كان من المفترض انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران والسعودية الشهر الماضي في العراق، والتي كانت ستتوج طبيعياً بلقاء يجمع بين وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، فور انتهاء الجولة؛ في حال تمت دعوتهما من البلد المستضيف للمشاورات.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، الثلاثاء، عن إيراني قوله: إنه “بعد الأحداث الأخيرة في العراق فإنه من الطبيعي الانتظار حتى يكون البلد المستضيف جاهزاً لاستضافة وإدارة المفاوضات”.
وأوضح أن موضوع استئناف الحوار من خلال عقد الجولة السادسة متفق عليه، لكن بانتظار تجهيز الأرضية المناسبة للمحادثات في العراق.
وأردف بالقول: “المسؤولون الإيرانيون متفائلون جداً من سير المحادثات، لكن علينا انتظار الدعوة العراقية للطرفين لاستئناف الجولة السادسة بعد انتهاء الأحداث الجارية في العراق”.
وتحتضن بغداد مفاوضات مباشرة بين السعودية وإيران، منذ أبريل نيسان 2021، لكنها لم تحقق تقدماً ملموساً على الأرض، وقد جرت خامس جولات هذه المفاوضات في شهر مارس آذار الماضي، وحققت نتائج إيجابية.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية لغة دبلوماسية أقرب للتصالح من جهة المسؤولين الإيرانيين مع السعودية.
وقبلت طهران طلب الرياض إجراء اجتماع مباشر، وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، في 23 يوليو تموز 2022، نية بلاده استضافة لقاء علني بين وزيري خارجية السعودية وإيران خلال وقت قريب.
وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، مطلع يناير كانون الثاني 2016، عقب اقتحام قنصلية السعودية في إيران من قبل محتجين.