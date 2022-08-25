رئيسة وزراء السويد: (بي كا كا) تنظيم إرهابي

ترى رئيسة وزراء السويد أن (بي كا كا) “تنظيم إرهابي” وتقول إنها لا تريد تشكيل الحكومة القادمة مع الحزب اليساري الذي يساند ذلك التنظيم.



وعن الاستعدادات للانتخابات العامة السويدية المقرر إجراؤها في 11 أيلول المقبل، قالت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن، أمس الأربعاء (24 آب 2022)، أنها تريد تشكيل الحكومة القادمة مع الحزب التحرري السويدي، وليس مع الحزب اليساري الذي يساند (بي كا كا).

وفي لقاء مع وسائل إعلام سويدية، أعلنت ماغدالينا أندرسن: “في الصيف الحالي، رفع الحزب اليساري علم (بي كا كا) وشارك في تجمع لمؤيديه، وهذا حسب اعتقادي إشارة إلى زعزعة الاستقرار داخل الحكومة، لأن ذلك الفصيل (بي كا كا) معروف بأنه تنظيم إرهابي الأمر الذي يجعلني أتردد في تشكيل الحكومة معهم (اليسار)”.

يأتي تصريح رئيسة وزراء السويد هذا في وقت من المقرر فيه عقد اجتماع يوم غد الجمعة بين السويد وفنلندا وتركيا في العاصمة الفنلندية، هلسنكي.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية أن المحور الرئيس للاجتماع الثلاثي سيخصص لبحث مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتقييم الاتفاق الثلاثي بين هذه الدول الذي أبرم في حزيران المنصرم على هامش قمة ناتو التي انعقدت بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ورغم الاتفاق المذكور بين الدول الثلاث، تواصل تركيا توجيه انتقادات للسويد وفنلندا وتتهمهما بمؤازرة (بي كا كا).

يذكر أن 23 دولة من أصل 30 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، وافقت حتى الآن على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، وتركيا هي العضو الوحيد في الحلف الذي لديه ملاحظات على عضوية فنلندا والسويد في ناتو، حيث طلبت أنقرة من الدولتين تسليما عدداً من المطلوبين من جانبها يقيمون في السويد وفنلندا.

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