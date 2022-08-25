رئيس “الوطنية للنفط” يلتقي الرئيس التنفيذي لـ”إيني” لبحث الأنشطة والمشاريع الاستراتيجية

روما/ وكالة نوفا

التقى رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات عمر بن قدارة، مع وفد من كبار المديرين التنفيذيين للمؤسسة، اليوم الخميس، في روما، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” كلاوديو ديسكالزي، لبحث أنشطة الشركة الإيطالية في ليبيا والمشاريع الاستراتيجية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

أكد ديسكالزي التزام “إيني” الكامل بالأنشطة التشغيلية في البلاد، معربا عن استعداده لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز في البلاد، والاستفادة من إمكانات الاستكشاف الكبيرة والمرافق الحالية التي تضمن الوصول إلى أسواق التصدير المحلية والأوروبية.

كما ناقش الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة في البلد.

ورحب ديسكالزي بخطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج اليومي لليبيا بما يصل إلى مليوني برميل من النفط يوميًا، مؤكدا دعم “إيني” في تحقيق هذا الهدف، بما يعود بالفائدة على الطرفين.

وتتواجد إيني في ليبيا منذ عام 1959 وتعمل في مشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط. وإيني هي الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج الهيدروكربونات في البلاد.

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