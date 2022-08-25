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سقوط مروحية تابعة لوزارة النفط في الأنبار

سقوط مروحية تابعة لوزارة النفط في الأنبار

سقطت مروحية تابعة لوزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، خلال مهمة استكشافية في صحراء النخيب بمحافظة الأنبار

وقالت مصادر أمنية، إنّ طائرة مروحية تابعة لإحدى الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط سقطت بسبب خلل فني أثناء الإقلاع ونتيجة سرعة الرياح ضمن صحراء النخيب، دون إصابات تذكر.

وأشارت إلى أنّ الطائرة تابعة لشركة استكشاف نفط السادسة ضمن منطقة الكتيبة قاطع صحراء شرق النخيب.

وبيّنت المصادر، أنّ أضراراً جسيمة لحقت بالمروحية، إضافة إلى إصابة عامل بالشركة في منطقة الرأس.

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