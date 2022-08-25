ضربات أمريكية بأمر من بايدن على مقار الحرس الثوري الإيراني في سوريا

واشنطن‭- ‬طهران‭ –

شنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استهدفت‭ ‬منشآت‭ ‬تستخدمها‭ ‬مجموعات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬متحدث‭ ‬عسكري‭ ‬أميركي

‭. ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬وكالات‭ ‬إيرانية‭ ‬قبل‭ ‬ذلكـ‭ ‬بساعات‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مستشار‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يدعى‭ ‬أبو‭ ‬الفضل‭ ‬عليجاني‭ ‬وتدعم‭ ‬المليشيات‭ ‬الإيرانية‭ ‬والشيعية‭ ‬المرتبطة‭ ‬باحزاب‭ ‬العراق‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ .‬

‮ ‬وشددت‭ ‬إيران‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬رابط‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬استهدفتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬معربة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬عن‭ ‬إدانتها‭ ‬لهذه‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬انتهاكا‮»‬‭ ‬لسيادة‭ ‬دمشق‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجديد‭ ‬للجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬اعتداء‭ ‬إرهابي‭ ‬ضد‭ ‬المجموعات‭ ‬الشعبية‭ ‬والمقاتلين‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬بشرق‭ ‬البلاد،‭ ‬نافيا‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المجموعات‭ ‬تابعة‮»‬‭ ‬لطهران‭.‬

تأتي‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتركّز‭ ‬الأنظار‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬ينتظر‭ ‬بأن‭ ‬تقدّم‭ ‬ردّها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬تعديلات‭ ‬طلبت‭ ‬إيران‭ ‬إدخالها‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬أوروبي‭ ‬يهدف‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬النووي‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للجيش‭ ‬الأميركي‭ (‬سنتكوم‭) ‬الكولونيل‭ ‬جو‭ ‬بوتشينو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬منشآت‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬تستخدمها‭ ‬مجموعات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬بوتشينو‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الضربات‭ ‬الدقيقة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬وحماية‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬نفّذتها‭ ‬مجموعات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬ضد‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬استهدفت‭ ‬مسيّرات‭ ‬موقعا‭ ‬للقوات‭ ‬المناهضة‭ ‬للجهاديين‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التسبب‭ ‬بسقوط‭ ‬ضحايا‭.‬

وأكد‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬أعطى‭ ‬التوجيهات‭ ‬بشن‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الكولونيل‭ ‬لـ»سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬أن‭ ‬ضربات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استهدفت‭ ‬تسعة‭ ‬مخابئ‭ ‬ضمن‭ ‬مجمّع‭ ‬يستخدم‭ ‬لتخزين‭ ‬الذخيرة‭ ‬ولأغراض‭ ‬لوجستية‭.‬

وكان‭ ‬هدف‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬ضرب‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬مخبأ‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬لكنه‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬ليستهدف‭ ‬مخبئين‭ ‬فقط‭ ‬بعدما‭ ‬شوهدت‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬قربها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬بوتشينو،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬التقييم‭ ‬الأولي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقتل‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬العملية‭.‬

وقال‭ ‬الكولونيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬قامت‭ ‬بتحرّك‭ ‬متناسب‭ ‬ومتعمّد‭ ‬يهدف‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬التصعيد‭ ‬وتخفيف‭ ‬خطر‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬نزاع،‭ ‬بل‭ ‬ستواصل‭ ‬اتّخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬شعبنا‭ ‬والدفاع‭ ‬عنه‮»‬‭. ‬وينتشر‭ ‬مئات‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحالف‭ ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تأكيد‭ ‬فوري‭ ‬للضربات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬سورية‭.‬

لكن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أكد‭ ‬بأن‭ ‬انفجارات‭ ‬دوت‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬فجرا‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬أميركية‭ ‬استهدفت‭ ‬مستودعات‭ ‬عياش‭ ‬ومعسكرا‭ ‬للميليشيات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬شنت‭ ‬الطائرات‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فجرا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬بصواريخ‭ ‬شديدة‭ ‬الانفجار،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬مستودعات‭ ‬عياش،‭ ‬ومعسكر‭ ‬الصاعقة‭ ‬الذي‭ ‬تتخذه‭ ‬ميليشيا‭ ‬فاطميون‭ ‬الأفغانية‭ ‬مركزا‭ ‬لها،‭ ‬وسط‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬الحراس‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬سورية‭ ‬وغير‭ ‬سورية،‭ ‬وجرحى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الميليشيات‮»‬‭.‬

وتخضع‭ ‬المنطقة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬البوكمال‭ ‬والميادين‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭ ‬لنفوذ‭ ‬إيراني،‭ ‬عبر‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬تقاتل‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬وأفغان‭ ‬من‭ ‬لواء‭ ‬الفاطميون‭.‬

وأسفرت‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬شنّتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المنطقة‭ ‬المستهدفة‭ ‬بالضربات‭ ‬الأميركية‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬المسلّحين،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وجاء‭ ‬الهجوم‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬بأن‭ ‬جنرالا‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬قتل‭ ‬الأحد‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬يؤدي‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬كمستشار‭ ‬عسكري‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تذكر‭ ‬المصادر‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬بشأن‭ ‬مقتله‭ ‬الا‭ ‬أنها‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سردار‮»‬‭ (‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬الضباط‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬الحرس‭)‬،‭ ‬و»مدافع‭ ‬حرم‮»‬‭ (‬أي‭ ‬من‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬المراقد‭ ‬الشيعية‭ ‬المقدسة‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬العبارة‭ ‬المستخدمة‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للإشارة‭ ‬الى‭ ‬أفراد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الذين‭ ‬يؤدون‭ ‬مهاما‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النزاعين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬

وتؤكد‭ ‬طهران‭ ‬تواجد‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قواتها‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بمهام‭ ‬استشارية‭.‬

تأتي‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬قدّموا‭ ‬تنازلات‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬أساسية‭ ‬تتعلّق‭ ‬ببرنامجهم‭ ‬النووي،‭ ‬لتعزّز‭ ‬بذلك‭ ‬الآمال‭ ‬بإمكانية‭ ‬عودتها‭ ‬قريباً‭ ‬إلى‭ ‬اتّفاق‭ ‬فيينا‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬على‭ ‬الرّغم‭ ‬من‭ ‬أنّها‭ ‬لم‭ ‬تقدّم‭ ‬بعد‭ ‬ردّها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬المقترحات‭ ‬الإيرانية‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬إنّ‭ ‬إيران‭ ‬وافقت‭ ‬خصوصاً‭ ‬على‭ ‬التخلّي‭ ‬عن‭ ‬مطلبها‭ ‬المتعلّق‭ ‬بعرقلة‭ ‬بعض‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬منشآتها‭ ‬النووية‭.‬

ولم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬قدّمت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬تنازلات‭ ‬بشأنها،‭ ‬علماً‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬تعتبر‭ ‬بالغة‭ ‬الحساسية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء‭.‬

وسبق‭ ‬لإيران‭ ‬أن‭ ‬تخلّت‭ ‬عن‭ ‬مطلب‭ ‬أساسي‭ ‬آخر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بإزالة‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الحرس‭ ‬الثوري‮»‬‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬الأميركية‭ ‬للمنظمات‭ ‬الإرهابية‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭ ‬عديدة‭ ‬رهنت‭ ‬طهران‭ ‬التوصّل‭ ‬لأيّ‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬بتلبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬مطلبها‭ ‬هذا،‭ ‬لكنّ‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬رفضت‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭ ‬رفضاً‭ ‬قاطعاً‭.‬

وتخوض‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬مكثفة‭ ‬لإقناع‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬تتقدمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬عبور‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬الفاصلة‭ ‬عن‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬بلغت‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬التسويات‭ ‬والتنازلات‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تجعل‭ ‬التفاهم‭ ‬وشيكا‭.‬

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