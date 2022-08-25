لأول مرة في أوروبا …بلجيكا تستخدم طائرة بدون طيار لنقل الأنسجة البشرية

نفذت طائرة بدون طيار رحلات تجريبية في أنتويرب يوم الثلاثاء لنقل الأنسجة البشرية من مستشفى إلى آخر لتحليلها ، وهي تجربة لم يسبق لها مثيل في أوروبا يمكن أن توفر وقتًا ثمينًا أثناء العملية.

غادرت الطائرة بدون طيار ، بقيادة شركة Helicus الفلمنكية ، مبنى شبكة مستشفى Antwerp ZNA للهبوط بعد أربع دقائق على سطح فرع Sint-Augustinus من مستشفيات GZA ، على بعد 800 متر: وداخل ‘أنبوب متصل بالطائرة بدون طيار ، قارورة تحتوي على أنسجة بشرية يحتمل أن تكون سرطانية لتحليلها في مختبر Sint-Augustus.

ويوضح ميكائيل شميم ، المدير التنفيذي لشركة Helicus لوكالة فرانس برس: “في مواجهة التكاليف المتزايدة للأنظمة الصحية ، يمكن وضع خدمات تقنية طبية باهظة الثمن مثل المعامل في نفس المكان ، مما يسمح للمستشفيات المجاورة بإرسال عيناتها”.

ومع ذلك ، فإن “الميزة الكبرى للطائرات بدون طيار هي الجمع بين السرعة ، من خلال تقليل متوسط وقت النقل ، والانتظام ، مما يضمن الموثوقية اللوجستية” ، كما يقول.

يستعد قادة مجموعات المستشفيات ZNA و GZA لدخول اللوائح الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ.

وقال إلس فان دوسبرغ ، رئيس ZNA ، “أوقات التسليم حيوية ، وغياب الاختناقات المرورية في الجو يضمن وقتًا موثوقًا للرحلة” ، مشيرًا إلى أن الرحلة التي تستغرق 21 دقيقة بالسيارة “ستستغرق 10 دقائق بالطائرة بدون طيار”.

ويجب أن تعالج المختبرات الأربعة لشبكتي ZNA و GZA 1200 عينة يتم أخذها خلال عملية جراحية كل عام ، والتي يجب تحليلها بشكل عاجل ، لا سيما للكشف عن الخلايا السرطانية ، من أجل تحديد استمرار العملية.

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