لاتُصْبِحـوا ألعُوبَــــة

شعـر : حســين حســن التلســيـنـي

ثَـرَوَاتُنَــــــا مَنْهُوبَـــــــةْ ــ وَشُعُوبُنـــــا مَنْكُوبَـــــــةْ

وَحُقُوقُنَـــــا مَسْلُوبَـــــــةْ ــ وَشُمُوسُــــنَا مَرْعُـوبَـــــةْ

وَدُمُوعُنـــــا مَصْلُوبَــــــةْ ــ وَدَواتُنَـــــا مَسْكُوبَـــــــةْ

وَثِيَابُنَـــــا مَثْقُوبَـــــــةْ ــ وَحُدُودُنَـــا مَنْهُوبَــــــةْ

أرْواحُنَــــا الـمَحْبُـوبَــــــةْ ــ لِـرَصَـاصِهِـمْ مَطْلُوبَــــةْ

لاتُـصْـبِحُــوا ألعُوبَــــــةْ ــ فَـوُعُـودُهُــم أكْـذُوبَـــــةْ

ذا العِيـــدُ يأتي باكِيــــاً ــ أنْــــــوارُهُ مَحْجُـوبَــــــةْ

ثُـــوروا نُرِيـدُ العَـدْلَ لا ــ عَدَالَـــــــــةً مقلوبــــــــةْ

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