(للشيعة لا تتغطرسون..(بقوتكم!))..(فستزول  بمجرد سحب امريكا الغطاء عنكم)..(بعد ان فقدتم شعبيتكم بين الشيعة انفسهم)..

بسم الله الرحمن الرحيم

نسال عن ما يطرحه البعض عن (قوة الشيعة والاقتدار الشيعي)..

ماذا يقصدون به؟ فدول مثل العراق وسوريا واليمن مثال الدول المتهرئة الموبوءة باعلى نسبة للفساد.. والفقر.. والامراض والمعوقين.. والصراعات والانهيار…. والمثير للريبة (ان ايران هي الاقوى نفوذ بهذه الدول).. … وشعبية الاحزاب والمليشيات الموالية لايران تواجه انتكاسات كبرى بشعبيتها بين الشارع الشيعي العربي.. وخير مثال (المقاطعة الكبرى للانتخابات 2018 و2021 من قبل الشارع الشيعي العربي للانتخابات.. كرد فعل ضد هذه الاحزاب والمليشيات المحسوبة شيعيا التي فسدت بالارض حتى جعلت من العراق لا دولة).. . ولم يبقى لايران بالعراق غير (هيمنتها على مفاصل الدولة العراقية العسكرية والامنية والسياسية والمدنية و الوزارية والبرلمانية والقضائية والتشريعية.. التي نخرتها عبر هذه الاحزاب والمليشيات) التي تفتك باي انتفاضة شعبية ضد الفساد والفاسدين.. وضد هيمنة ايران.. كما في قمع انتفاضة تشرين .. وكل ذلك (بضوء اخضر من قوى دولية)..

فاذهبوا للشيعة العرب بالشارع.. باليمن او العراق او لبنان او سوريا.. واسالوهم عن اوضاعهم..

سترون (الرد المحزن).. من سوء خدمات وانعدام الكهرباء بعز الصيف.. وانعدام مؤسسات الدولة… وانهيار العملة.. وفساد مهول.. والبطالة المليونية والفقر والعوز الحاجة تصل للعيش في كثير منهم على ركام النفايات.. وعدم الاستقرار نتيجة صراعات بين المليشيات والاحزاب المحسوبة شيعيا .. والخوف من انتقاد زعماء المليشيات والاحزاب..وانهيار القطاعات الصناعية و الزراعية والخدمية والصحية والتعليمية وغيرها.. (فعن اي قوة للشيعة يتحدث ذيول ايران.. والمنتفعين من الفساد بتلك الدول)..

فيطرح سؤال من كل ذلك .. (لماذا ضعف الشيعة بالشرق الاوسط)..(رغم الفرص التاريخية)

1. كاسقاط امريكا لنظام صدام (حكم السنة) عام 2003..

2. واسقاطها قبل ذلك حكم طالبان والقاعدة بكابول بافغانستان..

3. دعم غربي ودولي لعملية سياسية بعد 2003 برعاية قوى كبرى.. انتخابية.. اوصلت محسوبين شيعيا (الولائية والصدرية).. للحكم بالعراق.. فسخروا امكانيات العراق لخدمة مصالح ايران القومية العليا.. رغم المقاطعة الكبرى للانتخابات 2018 و2021..

4. عدم تعرض اسرائيل وامريكا لمفاعلات ايران النووية بالمقابل دمروا مفاعل العراق النووي ببداية الثمانينات..

5. عدم تدخل دولي ضد النظام القمعي بالعراق الذين قمعوا شيعة العراق بانتفاضة اذار 2019..

6. فرضوا حصارا مدمرا جعلوا العراقيين ياكلون خبز ويبيعون حاجات بيوتهم..بالمقابل سمحوا لايران منافذ لصادراتها بعشرات المليارات ومنها للعراق..رغم وجود قوات امريكية بالعراق؟

7. واسقاطها انظمة رفضت اسقاط الطاغية صدام كالنظام الليبي لمعمر القذافي .. وضعضعة نظام بشار الاسد.. حليف ايران الذي دعم الارهاب والايام الدامية ببغداد باعتراف رجل ايران المالكي..

8. تشكيل تحالف دولي لاساقط حكم السنة ببغداد عام 2003.. في حين لم يتم تشكيل اي تحالف دولي ضد ايران عسكري.. لاسقاط نظام طهران القمعي الذي يتمدد بالمنطقة لاسقاطها تحت اذرع خامنئي حاكم ايران..

الجواب لضعف الشيعة العرب/ لاختزال ايران التشيع بكيانها السياسي (ايران)…. والولاء جعلته

ليس للامام علي وال بيته المعصومين.. بل لحاكم ايران خامنئي ثم خامنئي.. فحتى لو كنت مواليا للامام علي وال بيته المعصومين 12.. فانت غير شيعي ان لم تكن تعلن ولاءك لايران ولخامنئي.. وتعادي من يعادوهم وتوالي من يوالهم.. وتتبنى (التضحية ببلدك العراق او سوريا او اليمن او لبنان.. لخاطر ايران).. وكذلك لجعل ايران لدول كالعراق وسوريا واليمن ولبنان ساحة لتصفي فيها ايران حساباتها الدولية والاقليمية وجعلها اوراق قمار للعب مع المجتمع الدولي..

وعن اي قوة لايران.. وقوتها من ضعف العرب الشيعة.. واستحلابهم

(بالعراق واليمن وسوريا ولبنان).. فايران استراتيجيتها (قوة العراق ضعف لايران.. وقوة ايران بضعف العراق).. (فعشرات المليارات تجنيها ايران من العراق وسوريا ولبنان واليمن.. مقابل انهيار القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والصحية والتعليمية بتلك الدول .. التي اضعفتها ايران سواء بقطع ايران وتركيا للمياه عن العراق .. وكذلك عبر مليشياتها واحزابها التي تعتبرهم اذرع لها .. ضمن استراتيجية حسين سلامي القائد بالحرس الثوري .. خير استراتيجية لابعاد الحرب عن داخل ايران هو بنقلها لخارجها بالعراق وسوريا واليمن ولبنان)..

ليطرح سؤال بنفس السياق.. (من هم المقصود بالشيعة: هل عامة الشيعة.. ام الموالين لايران)؟

فايران اختزلت الشيعة (باحزاب ومليشيات موالية لها) دعمتها رغم وجود قوات لقوة غربية كبرى.. بالمنطقة.. بالمقابل ايران لم تبالي بجماهير العرب الشيعة التي تصفهم بالجوكرية او عملاء السفارات والخليج وبعثية وصهاينة ودعاة التطبيع..بشكل مثير للسخرية.. فايران اكبر حلفاءها هم البعث السوري.. وايران اكبر الداعمين لها روسيا والصين دول تقيم افضل العلاقات مع اسرائيل وبين تل ابيب من جهة وبكين وموسكو اتفاقيات امنية و صناعية وتكنلوجية استراتيجية كبرى.. وبوتين نفسه (اعتبر امن اسرائيل من امن روسيا).. ولنتبه.. تتمدد مليشيات تابعة للحرس الثوري .. (كالحوثي باليمن، ومليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل بالعراق.. وحزب الله بلبنان.. وفاطميون وزينبيون ومليشيات ولائية من العراق وسوريا ولبنان بسوريا).. بظل وجود القوات الروسية والغربية بالشرق الاوسط.. بشكيل مثير للغرابة..

المحصلة.. (قوة الحاضر الانية ليست ضمانة للمستقبل فهي زائلة)..

فالغالبية الشيعية بالعراق.. مثلا اصبحت مصدر ضعف للاحزاب والمليشيات الموالية لايران وللمرجعيات وابناء المرجعيات التي صدق فيهم من قال (فساد ابناء الصالحين اخطر من فساد ابناء الرذيلة).. بعد ان فقدت تلك القيادات الحزبية والمليشياتية شعبيتها بين الشارع العراقي عامة والشيعي العربي خاصة..

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سجاد تقي كاظم

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