مايحدث من فتن يراد منها تعطيل ميناء الفاو وطريق الحرير..فاتعظوا

علي محسن التميمي

(الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء توتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون)

(ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجثت من فوق الارض مالها من قرار)

1-منذ سقوط الصنم ووصول الشيعة للحكم عبر الانتخابات والمومرات الوهابية وموامرات ايتام صدام والرفاق وابناء الماجدات لم تتوقف وصرفت المليارات والعنصريين النواصب وكل اعداء اهل الدين والمذهب لم تتوقف وصرفت المليارات وسخرت اقلام قذرة نتنة مرتزقة لمحاربة الشرفاء والنزيهين والوطنين المخلصين لتشويه سمعتهم وقد فشلت موامرة المفخخات والتكفريين القذريين ثم حالوا عام 2014 عندما فتح المحتل حددودنا لدخول الارهابيين القذرين من كل الدول وشاء الله ان يمن على العراق بمرجع عظيم لتقلب الطاولة على هولاء المجرمين واسيادهم الذين سمحوا لهم بعيور الحدود .

2-عاود ايتام و ازلام صدام واخص السنة البعثيين النواصب وتعانوا مع الجوكرية ابناء السفارات والطابور الخامس لحرف التطاهرات عام 2019 واغرب شي هو حرق بعض الدوائر ومقرات الحشد وحرق عجلات جديدة في البصرة ودخل طرف ثالث ملثمون اطلقوا النار على رجال الامن والمتظاهرين بنفس الوقت وهدد ملثمون مديري المدارس والجامعات بتعطيل الدوام وخسر العراق عدة مليارات ولن ننسى ابدا ان السبب الرئيسي والمهم هو الغاء طريق الحرير وميناء الفاو واتفاقية الصين لان دولا خليجية ومصر واسيادهم ستتضرر بسبب طريق الحرير وسيزدهر اقتصاد العراق وشعبه حيث تصل عوائد الى مئات مليارات الدولارات.

3-اسقط مشروع السيد عادل …والغريب ان مقتدى( السياسي الكبير) (والمجاهد زمن صدام) قال في مقابلة ان (عادل بارد) واسقطته (بكصكوصة) يالسخريات القدر لعن الله صداما واعوانه جلب لنا نماذج من سياسي الصدفة الذين لا يفقهون من السياسة شيئا , السيد عادل عبد المهدي هو اقتصادي كبير ويتكلم 3 لغات واراد خدمة العراقيين ووقع اتفاقا مع سيمنس الالمانية بنفسه لايصال الكهرباء لكل العراق ورفض الذهاب لعين الاسد لاستقبال ترامب فقام الخبيث بتحريك ازلامه وعملاءه والجوكرية وبعض المندسين في تيارات واحزاب لاسقاطه.

4-من يريد الاصلاح عليه اولا محاسبة الفرطوسي مدير المواني الذي عينه (الصدريون) سرايا السلام بمنصبه ورفض عرض شركات صينية لبناء ميناء الفاو (راجعوا فديهوات الاخ كريم بدر.. والاخ مصطفى السنيد ..والاخ وزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار فعلت اتفاقية الصين لكان العراق مزدهرا الان .

5-يجب محاسبة وزير النقل الحالي هنالك كثير من قضايا الفساد .

6-السيد مقتدى عليك باحالة كل المديرين العامين و وكلاء الوزرات والوزراء وكل من تقلد منصبا للمحاسبة لكشف ثروتهم قبل تولي المنصب وبعده.

7-وسبب اسقاط السيد عادل عبد المهدي هو انه مخلص وكفوء وقدير سينحج بازدهار العراق والقضاء على الفساد ويقوم بالاعمار عن طريق النفط ولا(كميشينات للمافيات) وسيفضح السراق وسينجح وسيكشف الله السراق ناهبي ثروات الشعب المتسترين بالاصلاح بددوا المليارات.

8-لماذا قال مقتدى القضاء نزيه وهذه انزه انتخابات ورفض اعادتها والان يريد اعادتها!!! ( من نصب نفسه للناس اماما فليبدا بتاديب نفسه قبل تاديب غيره وليكن تادبيه بسيرته قبل تادبيه بلسانه ومعلم نفسه ومودبها احق بالاجلال من معلم الناس ومودبهم) وقال ع ( الوسيلة الخسيسة لا توصل لغاية نبيلة) ( نيل اعلى المراتب دون استحقاق من اول اسباب الهلكه) (الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر) امام المتقين عليه السلام.

9-ومن اسباب اشعال الفتنة والذي ساهم بها ايضا كاظمي الذين يتقاتل لولاية اخرى والارتفاع عائدات النفط وذلك لتقاسم الغنائم واخر دعوانا ان يحفظ الله العراق وشعبه.

علي محسن التميمي

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