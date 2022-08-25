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مرة أخرى.. إصابة زوجة بايدن بفيروس “كورونا”

مرة أخرى.. إصابة زوجة بايدن بفيروس "كورونا"

أصيبت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن مرة أخرى بفيروس “كورونا” بعد أربعة أيام من حصولها على نتائج سلبية، حيث ظهرت النتيجة إيجابية مرة أخرى، وفقا لشبكة “سي أن أن”.
وذكرت الشبكة أن النتيجة كانت سلبية الثلاثاء أثناء الاختبار المنتظم. ولا يوجد لدى السيدة الأولى أي أعراض جديدة.

وكانت نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء سلبيا.

وتلقّت السيدة الأميركية الأولى علاج “باكسلوفيد” المضاد للفيروسات الذي تنتجه “فايزر” والذي قد يؤدي إلى ظهور نتيجة فحص إيجابية في فترة لاحقة، كما حصل مع الرئيس جو بايدن.

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