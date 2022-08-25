مرة أخرى.. إصابة زوجة بايدن بفيروس “كورونا”

أصيبت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن مرة أخرى بفيروس “كورونا” بعد أربعة أيام من حصولها على نتائج سلبية، حيث ظهرت النتيجة إيجابية مرة أخرى، وفقا لشبكة “سي أن أن”.