مقتل عنصر بداعش وإصابة اثنين آخرين بكمين في نينوى

بالقرب من سايلو مخمور في محافظة نينوى

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مساء اليوم الأربعاء (24 آب 2022)، مقتل عنصر بداعش وإصابة اثنين آخرين بكمين في محافظة نينوى.

وقال اللواء رسول إنه “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يواصل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم البطولية، حيث تمكن فرساننا من قتل عنصر من عصابات داعش وإصابة عنصرين آخرين خلال كمين محكم نصب لهم بالقرب من سايلو مخمور في محافظة نينوى”.

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