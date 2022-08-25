وفد أميركي يلتقي المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في كوباني

يلتقي وفد أميركي، الأربعاء (24 آب 2022)، المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في منطقة كوباني في مدينة كوباني، بروجافا.

وقال مصدر خاص من كوباني ، إنه “وبعد يومين من اجتماعات الوفد الأميركي مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في كوباني، سيجتمع الوفد مع المجلس التنفيذي للإدارة اليوم الأربعاء”.

ووصل الوفد الأميركي إلى كوباني يوم الاثنين الماضي، والتقى مع المسؤولين العسكريين لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في المنطقة.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن الوفد الأميركي سيزور منبج ويلتقي مع مؤسسات عسكرية وإدارية في المنطقة.

يشار الى ان وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في العشرين من شهر آب الجاري أنها تنظر باهتمام إلى التعاون بين القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في الحرب ضد داعش.

المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أكد في مؤتمر صحفي، أن قسد شريك مهم لأميركا في الحرب ضد داعش، معرباً عن قلق الولايات المتحدة إزاء تصاعد التوتر في روجآفا والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية.

جاء ذلك بعد الأحداث التي شهدتها منطقة كوباني في 16 آب، حيث أعلنت تركيا مقتل 13 شخصاً وصفتهم بـ “الإرهابيين” في قصف شنته طائراتها الحربية على نقطة عسكرية، رداً على مقتل أحد جنودها.

وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية، أعلنت أن قصفاً تركياً على كوباني وأطرافها، في اليوم ذاته، أودى بحياة طفل وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.

كما أودى قصف على مركز تعليمي للبنات في الحسكة، يوم (18 آب 2022)، بحياة أربع فتيات في سن المراهقة، واصابة آخرين.

التطورات هذه جاءت بعد القمة التي عقدت في طهران يوم (19 تموز 2022)، والتي لم يتمكن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان خلالها، من الحصول على الضوء الأخضر من إيران وروسيا، لشن عملية في الشمال السوري.

ومنذ ذلك الحين، أدت هجمات الطائرات المسيّرة والطائرات الحربية التركية إلى مقتل 19 شخصاً من قوات سوريا الديمقراطية، بعضهم كان يشغل مواقع قيادية.

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