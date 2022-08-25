beIN SPORTS تنقل بطولة التنس الكبرى الأخيرة لموسم 2022 – بطولة أمريكا المفتوحة – مباشرة وحصرياً ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقي

بيان صحفي

الدوحة – 24 أغسطس 2022: أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والاعلام والترفيه، وقناتها الرياضية beIN SPORTS، عن تغطيها الحصرية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس مباشرة وحصرياً لمشاهديها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كجزء من الموسم الرياضي الاستثنائي لهذا العام الذي ستشهد نهايته، تغطية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وباعتبارها البطولة الرابعة والأخيرة من بين البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، ستبدأ النسخة 142 يوم الاثنين 29 من شهر أغسطس الجاري، على أن نشهد المباريات النهائية يوم الأحد الموافق 11 من سبتمبر. وستقام جميع المباريات على الملاعب الصلبة لمجمعUSTA Billie Jean King الوطني للتنس في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أكبر منشأة تنس عامة في العالم.

وستستمر التغطية الحصرية عبر قنوات beIN SPORTS بدءاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة حتى ساعات الفجر الأولى، وذلك طيلة أيام البطولة، وستكون جميع المباريات متاحة باللغة العربية عبر قناة beIN SPORTS 5 (ملعب آرثر آش) وقناةbeIN SPORTS 6 (ملعب لويس آرمسترونغ) وباللغة الإنجليزية عبر قناة beIN SPORTS 7 (ملعب غراند ستاند)، مع بث مباريات الــ World Feed باللغة الإنجليزية عبر beIN SPORTS ENGLISH 2.

وسترافق المباريات، استوديوهات تحليلية مع نخبة من أفضل خبراء التنس لدى beIN للوقوف على أبرز النتائج وأداء اللاعبين وكل ما يدور في كواليس البطولة، حيث سيتابع عشاق التنس كلا من عادل الشطي، وكريم العلمي، وسليمة صفر، وأنس العمراني، والذين سيكونون بضيافة المقدمة أريج سليم. كما ستقدم beIN لمشاهديها ومشتركيها مجموعة مختارة من أفضل المباريات واللقطات اليومية الحصرية التي تغطي أقوى المباريات بالإضافة الى الأفلام الوثائقية المسجلة مسبقاً.

وتعليقاً على البث الحصري لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس عبر beIN، قال السيّد محمّد البدر، مدير قنوات beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نفتخر بأن نكون موطن بطولات التنس، والناقل الحصري لهذه البطولة عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة. وتأتي بطولة أمريكا المفتوحة كجزء من الموسم الرياضي الاستثنائي لهذا العام الذي ستشهد نهايته استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مما يمنحنا فرصة لإظهار قدراتنا وتزويد مشتركينا بتجربة مشاهدة استثنائية وفريدة”.

وسيشارك في البطولة المرتقبة 128 لاعباً و128 لاعبة في الجدول الرئيسي، أما بالنسبة لجدول الزوجي فسيضم 64 لاعباً.

ومن المتوقع أن يتألق نجوم التنس العالميون هذا العام، حيث سيتم تسليط الضوء عليهم بشكل مميّز بما في ذلك دانييل ميدفيديف، المصنف الأول عالميا وحامل اللقب الذي توج العام الماضي بباكورة ألقابه في البطولات الكبرى، والماتادور الإسباني رافاييل نادال الذي يبحث عن تسجيل رقم قياسي بالفوز باللقب الـ 23 في بطولات الغراند سلام. وعند السيدات ستتجه الأنظار نحو إيما رادوكانو، حاملة اللقب بالإضافة الى سيرينا ويليامز بطلة أمريكا المفتوحة ست مرات التي أعلنت أن هذه ستكون آخر بطولة احترافية لها قبل اعتزالها رسمياً. في حين سيكون الجمهور العربي على موعد مع البطولة التونسية أنس جابر التي تطمح للذهاب بعيدا في البطولة والمنافسة على اللقب بعد موسم استثنائي.

beIN هي الناقل الحصري لكافة بطولات التنس الكبرى في جميع أنحاء المنطقة – بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ورولان غاروس، وويمبلدون، وذلك بالإضافة الى العديد من بطولات رابط محترفي التنس، ورابطة التنس للسيدات. للاشتراك في قنوات beIN والاستمتاع بعالم من الرياضة والترفيه يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.bein.com

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نبذة عن مجموعة beIN الإعلامية

مجموعة beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج مجموعة منقطعة النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا واستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال استوديوهاتMIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت مجموعة beIN الإعلامية على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016، ولديها الآن أكثر من 55 مليون مشترك حول العالم. لمزيد من المعلومات حول مجموعة beIN الإعلامية يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الالكتروني[email protected]

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