Posted on by

اخماد حريق اندلع في اكشاك الشورجة التجارية ببغداد

اخماد حريق اكشاك الشورجة التجارية ببغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الخميس، من احتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل عشرة أكشاك تجارية مشيدة من ألواح “السندويج بنل” و”الجينكو”، تجاوز، مخالفة لتعليمات السلامة، متخذة لبيع العطور داخل سوق الشورجة التجاري وسط بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان،  أن فرقها استنفرت وطوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

وأضاف أنه أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close