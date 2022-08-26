اخماد حريق اندلع في اكشاك الشورجة التجارية ببغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الخميس، من احتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل عشرة أكشاك تجارية مشيدة من ألواح “السندويج بنل” و”الجينكو”، تجاوز، مخالفة لتعليمات السلامة، متخذة لبيع العطور داخل سوق الشورجة التجاري وسط بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن فرقها استنفرت وطوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

وأضاف أنه أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق.