الإعلام الأمني يعلن تنفيذ 32 أمر مذكرة إلقاء قبض بحق متهمين بالارهاب في ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تنفيذ 32 أمر مذكرة إلقاء قبض بحق متهمين، لافتة الى انه تم تدمير 10 أوكار للإرهابيين في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان انه “بهدف تعزيز الامن والاستقرار في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى ولليوم الثاني تواصل فرقة الرد السريع وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة تنفيذ عملية أمنية واسعة، اسفرت عن تنفيذ ٣٢ امر مذكرة القاء القبض بحق متهمين وفق احكام قانونية مختلفة من بينها الإرهاب”.

واضافت، انه،” تم القبض على احد قيادات العصابات الارهابية وفق احكام المادة ٤ / إرهاب، فضلا عن تدمير عشر اوكار للإرهابيين وتفجير عبوة من قبل المعالجة وضبط اسلحة خفيفة وعدد من الرمانات اليدوية واخرى مضادة للدروع وكمية من العتاد الخفيف والمتوسط”.