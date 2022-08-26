الخلل ليس بالإسلاميين في إقامة دول مدنية،

نعيم الهاشمي الخفاجي



هناك فيالق إعلامية مرتبطة في دول الرجعية العربية صنيعة الاستعمار يحاولون تحميل كل القوى الإسلامية مسؤولية عدم قيام دول مدنية في الدول العربية التي رسم حدودها الاستعمار ومكن ودعم عوائل عميلة لارساء أنظمة حكم عميلة تخدم المستعمر وتنشر الفوضى والتطرف والكراهية ودعم عصابات الذبح والسبي لتشويه سمعة الإسلام كدين، شيء طبيعي نجد سبب معضلة أساسية أن أنظمة الحكم العربية ومعهم القوى الحزبية الدينية والعلمانية والقومية لم ولن تفهم معنى الدولة والمواطنة، السبب البيئة المجتمعية العربية جاهلة وساذجة لاتفهم معنى الدولة والمواطنة، هناك غالبية عربية تكفر أي مواطن يطالب بالمساواة في الحقوق والعدالة ويبررون ذلك بحديث مكذوب على رسول الله ص رواه ابو هريرة بحقبة حكم معاوية في حرمة وكفر الخروج على الحاكم وأن ساب المال وادمى ظهر المواطن، إذا كان الفهم السائد يمنع المواطن من المطالبة في الحقوق فكيف يتم تحميل الأحزاب الإسلامية كل المسؤلية بعدم قيام دول مدنية.

يحاول الإعلام البدوي الخليجي الاستشهاد بالتجربة التونسية والليبية والمغربية والمصرية والعراقية والسورية……الخ بعدم وجود دول تكون المواطنة والعدالة هي المقياس وينسون دولهم مثل السعودية التي حكمت ناشطة مدنية بالسجن ٣٤ سنة بسبب تغريدة طالبت بالحرية والحقوق، التجربة الفاشلة في تونس سقوط حركة النهضة في قيادة الدولة السبب الرئيسي أن عقائد التكفير الوهابية دخلت لحركة الإخوان التي تريد تطبيق النموذج الوهابي التكفيري في إقامة امارت إسلامية على النموذج الطالباني القاعدي الداعشي، فهم الحركات الإسلامية السنية في العالم العربي والإسلامي إلى إقامة الدول مبنية على تطبيق تجارب فاشلة سابقة تسمى في السياسة الشرعية لفهم فقه السلف في تطبيق نموذج حكم معاوية المبني على ثقافة القهر والبطش والقتل والسبي.

تجارب الحكم الإسلامي تتكون من ثلاث أشكال حكم بها الاسلاميين تحت مسمى الخلافة، النموذج الأول، دولة الراشدين التي جاءت من السقيفة وكيف أن عمر بن الخطاب وصف وصول ابي بكر للخلافة في القول أن بيعة ابي بكر كانت فلته وقى الله المسلمون شرها ومن السقيفة نشأت الطبقية لفترة حكم عثمان التي انتهت بقتله على أيادي الصحابة، والتجربة الثانية حكم معاوية الذي وصل للسلطة بالغدر والكذب والقتل وطمر كذبة الشورى واوجد ولاية العهد التي أوصلت الفاسق يزيد لسدة الحكم وأسس أساس ولاية العهد والتي هي مستمرة ليومنا هذا، والتجربة الثالثة الدولة العباسية بدأت كدولة مركزية قوية إلى دولة المركز لايملك سلطة على الولايات بل نشأت دويلات داخل الدولة العباسية ، ومن ثم تعاون الخليفة العباسي مع التتار والصليبيين للقضاء على الدويلات الشيعية الإسماعيلية كالفاطميين والبويهيين، التتار كانوا يحلبون بالخلفية العباسي مثل حلب الحلاب المعاصر الشهير المستر ترامب لابقار الخليج السمينة، احتل المغول مندلي مدة ١٢٠ سنة قبل دخولهم بغداد وكانوا هم من ينصبون الخليفة العباسي ويفرضون عليه الجزية، ومن ثم قاموا بخلع الخليفة العباسي، وبعدها نشأت دولة بني عثمان ودول الفرس في إيران وافغانستان والهند، العثمانيين اختاروا مذهب ابو حنيفة الذي يجيز لغير العربي تولي الخلافة، بحيث الفقهاء مفهومهم إلى الدولة الاسلامية من خلال النصوص الشرعية والمبادئ التي نصت عليها النصوص ذات المرجعية وفق فقه وفهم السقيفة ونموذج حكم معاوية وبني العباس المدنية على تدجين عامة الناس أمام الحاكم وتحريم الخروج عليه، لتأسيس العلاقات بين الحاكم والمحكوم، الذي تنظمه النصوص الشرعية حسب فهمهم من خلال مفاهيم البيعة والخلافة، وبيعة ولي العهد، تجارب الإسلام السني بالحكم تجارب فاشلة مبنية على القهر والظلم وتشريع عمليات الظلم التي يقوم بها الحاكم العربي المسلم السني وفق فقه وفهم انقلاب السقيفة الذي انتج نموذج إسلامي مشوه مبني على أسس القتل والذبح والسبي والخطف والتفخيخ في اسم شريعة الاسلام.

التجارب الشيعية ثبت نجاحها في تجارب حكم الشيعة الإسماعيلية في مصر والشام ودولة البويهيين في إيران والبهرا التي لازالت قائمة في ولاية حيدر آباد الهندية ليومنا هذا، ولدينا تجارب حكم الشيعة الزيدية الناجحة في اليمن والتي حكمت اليمن طوال تسعمائة سنة، أما تجارب الشيعة الجعفرية فطبق نظام نظرية «ولاية الفقيه» والتي منحت سلطة سياسية ودينية للفقيه المتصدي للعمل في نظرية ولاية الفقيه، تجربة حكم ولاية الفقيه انتج دولة دينية تسمح بوجود دولة مدنية وحرية للأقليات الدينية والمذهبية بممارسة العقائد والحصول على حقوق المواطنة والتمثيل في مجلس الشورى البرلمان والحكومة، ما يحدث بالعراق من فشل وتخبط كان ولازال نتيجة طبيعية لولادة الدولة العراقية المشوهة التي رسم حدودها الاستعمار بمسرحية ضحك بها الانكليز والفرنسيين على مفتي العرب السنة شريف علي وعلى ضباط وساسة وغالبية شيوخ القبائل العربية بالمشرق العربي في التعاون مع القوات الغازية البريطانية والفرنسية المحتلة بكذبة إعطاء العرب مملكة يكون شريف مكة ملك للعرب النتيجة تم تقسيم العرب إلى دول عربية متعددة تعاني من خلافات قومية ومذهبية مع عدم تشريع دساتير حاكمة ودعم الاستعمار عملائه ليكونوا حكام على العرب وتبقى هذه الدول العربية تعاني من صراعات قومية ومذهبية مستدامة لتبقى دول فاشلة يمكن السيطرة عليها واحتلالها.

الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الشيعي الأعلى طرح رؤية في كتابه التطبيع، يقصد التطبيع عيش الشيعة العرب مع الأنظمة الحاكمة بالخليج والعراق وفق مبدأ الدولة المدنية وطرح مشروع للحالة العراقية مبنية على نوع من إشراك المكونات المتعددة افضل من الحالة اللبنانية وقريبة من تجربة حكم الإمارات العربية المتحدة، طرح المرحوم شمس الدين نابع من عهد الإمام علي ع إلى مالك بن الأشتر عندما ولاه مصر و عهد الأشتر كان أساس جيد إلى إقامة الدولة المدنية والإسلامية وفق المدرسة الشيعية لمدرسة آل البيت عليهم السلام، الوضع العراقي الحالي بناء الدولة العراقية ومنذ عام ١٩٢١مبني على أسس غير صحيحة وتطبعت الناس في العيش في بيئة جاهلة لا تميز بين الفيدرالية وبين التقسيم والانفصال …الخ

مضاف لذلك العراق ساحة لصراع خمسة دول كبرى مضاف لذلك صراعات الدول الجارة والاقليمية وتعصب الدول البدوية الوهابية وتكفيرهم شيعة العراق، لا يمكن تحميل ساسة الأحزاب الشيعية فقط عن ماحدث بالعراق بل الساسة الشيعة والمرجعيات الشيعية الوحيدون الذين يفكرون بمنطق الدولة والأمة والشعب العراقي الواحد ولا توجد لديهم أحقاد طائفية وقومية تجاه العرب السنة والأكراد والمسيح والصابئة والايزيدية و الكاكائية …..الخ من الأقليات العرقية بالعراق.

نقارن تجارب الشيعة مع تفكير الفئات الوهابية الاخوانية السنية المتطرفة ونظرتهم إلى الإسلام السياسي «داعش» تعتبر نفسها «دولة»، فهي «الدولة الإسلامية» القاعدة ومشتقاتها وطالبان وبوكو حرام ينظرون إلى أنفسهم إمارات إسلامية مبنية على حد السيف، عندي أخوة أصدقاء من حزب التحرير الإسلامي تربطني معهم علاقات صداقة واخوة صادقة خلال حديثهم معي سألتهم كيف تقيمون دولة الخلافة كان جوابهم نحتكم للسيف في قتل كل المذاهب والإثنيات الذين يرفضون الاخذ بتعاليم دولة الخلافة التي نقيمها، انا اشكرهم لانهم ناس صادقين وقالوا حقيقة مايعتقدون، تجربة أردوغان مبنية على النفاق ودعم عصابات السبي والقتل من التنظيمات الاخوانية الوهابية القاعدية لذلك أردوغان يمثل أسوأ نموذج إسلامي مشوه فاقد للإنسانية.

هناك حقيقة علينا ان نعترف بها ‏سهل جدا الهجوم على عقائد الآخرين ونقدها..

لكن من الصعب أن تهاجم وتحلل وتنتقد ما نشأت عليه من عقائد وموروثات، لذا فالماضي عند الإنسان الناشيء في بيئة مجتمعية جاهلة فهو غالبا يكون مقدس ومحبوب وله سلطة في النفس حسب معتقد هؤلاء الحمقى، هناك حقيقة ويتم قياس تقدم الأمم ونهوضها بقدرتها على نقد ماضيها وعيوبها والاستفادة من تجارب الآباء والاجداد، والاستفادة من التجارب في بناء غد مشرق، لافائدة من تحليلات العربان المتخلفين، يوجد مثل شعبي تركي يقول، ‏إذا تعلمت الدين من الثعلب فسوف تعتقد تدريجياً أن سرقة الدجاج فضيلة.

هؤلاء المحللين الحمقى نتاج بيئة مجتمعية فاشلة لذلك دائما يهاجمون كل القوى الشريفة لأسباب مذهبية وقومية لتزييف الحقائق، سبب ويلات الشعوب العربية وفشل وجود دول مدنية هي الأنظمة العربية الدكتاتورية والبدوية صنيعة الاستعمار.











نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

27/8/2022

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