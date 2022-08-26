الرئيس الفرنسي ماكرون يشيد بدور الجزائر في تنويع مصادر إمدادات الغاز لأوروبا

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، بمشاركة الجزائر في “تنويع” مصادر إمدادات الغاز لأوروبا، من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا.

وأكد ماكرون، “لسنا في منافسة مع إيطاليا” على الغاز الجزائري، مشدداً على “ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة” بفرنسا.

وتابع: “أشكر الجزائر على زيادة الكميات في أنبوب الغاز، الذي يغذي إيطاليا، هذا جيد لإيطاليا وهو جيد لأوروبا، ويعزز تنويع المصادر في أوروبا”، التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي.

وقال ماكرون، إن التعاون مع الجزائر لن يغير وضع إمدادات الطاقة لفرنسا، وإنه واثق بشأن إمدادات الطاقة الفرنسية هذا الشتاء، مشيراً إلى أن بلاده أقل اعتماداً على الغاز الروسي من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

من جانبه، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، إن المحادثات التي استمرت أكثر من ساعتين، كانت “صريحة”، و”تنم عن مدى خصوصية العلاقات بين بلدينا وعمقها وتشعبها.

وأكد الرئيس الجزائري، أنه جرى الاتفاق على “توجه جديد” في العلاقات يقوم على “مبادئ الاحترام والثقة”، من أجل “إرساء علاقات استراتيجية”.

ولفت إلى أنه سيتم “تكثيف وتيرة تبادل الزيارات”، معرباً عن أمله في أن “تفتح آفاقاً جديدة في علاقات الشراكة والتعاون”.

وأعلن تبون أيضاً، عن تكثيف عمل عدد من اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين، من أجل “تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تحقيق أهداف شعبينا وبلدينا”.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب، واستقلال الجزائر عام 1962.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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