العراق يفتح تحقيقاً مشتركاً مع الجيش الأميركي بشأن استشهاد ضابط عراقي في فلوريدا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، فتح تحقيق مشترك مع الجيش الأميركي، لمعرفة ملابسات الحادث الذي أودى بحياة العقيد “عمار عاصي حمدان”، خلال نشاط تدريبي بالقرب من ولاية فلوريدا، حيث سقط في النهر ولم يعاود الظهور، إلا بعد أيام من البحث في النهر، إذ وجد جثة هامدة.

وجاء ذلك في بيان للوزارة، الجمعة (26 آب 2022)، “تؤكد الوزارة ان هناك تحقيقاً مشتركاً ومستمراً في الحادث ما بين الجيش الأميركي ووزارة الدفاع من خلال ممثليها في الملحقية العسكرية بواشنطن إضافة الى السفارة العراقية هناك لمعرفة ملابسات الحادث، وللتوصل الى حقيقة ما جرى”.

أوضحت الوزارة في بيانها أن الحادث جرى كما يلي: “أولاً، أن العقيد الشهيد كان موجوداً في الولايات المتحدة الاميركية لاشتراكه بدورة قائد المهمة الجوية التي استمرت ثلاثة اسابيع في فورت روكر. ثانياً، في يوم السبت 20 آب 2022 وخلال نشاط برنامج الدراسات الميدانية بالقرب من مارينا في ولاية فلوريدا كان العقيد جزءاً من مجموعة من المتدربين يشاركون في جولة معتمدة وخاضعة للإشراف على نهر تشييولا. ثالثاً، في حوالي الساعة ١٢:٥٥ مساءً سقط العقيد عمار عاصي، في النهر ولم يعاود الظهور. رابعاً، بعد سقوط العقيد في النهر أجريت عمليات بحث مكثفة ولم تتمكن فرق البحث من العثور على جثمانه إلا في صباح يوم الاثنين 22 آب 2022”.

هذا التوضيح جاء “رداً على ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بحادث استشهاد العقيد عمار عاصي حمدان، المنسوب الى قيادة طيران الجيش”، وفقاً للبيان، الذي دعا وسائل الإعلام الإخبارية إلى “توخي الدقة في نقل الأخبار”.

يوم (24 آب 2022)، نعت وزارة الدفاع العراقية العقيد حمدان، عبر بيان قالت فيه “بمزيد من الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد العقيد الطيار عمار عاصي حمدان ظاهر، الذي استشهد في الولايات المتحدة الأميركية، بعد اشتراكه بدورة (قائد مهمة جوية) للفترة من 2022/4/5 ولغاية 2022/9/1 في ولاية الباما قاعدة روكر”.

وأضاف البيان “كان ضمن منهاج الدورة الدراسية جولة نهرية للمشتركين بالدورة آنفاً وأثناء قيادة الزورق النهري حدث اختلال بالتوازن وانقلاب للقارب الذي كان على متنه العقيد الطيار، مما أدى الى غرقه لسرعة جريان الماء في النهر، وقد عُثر على جثته بعد عمليات البحث”.

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