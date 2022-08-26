الكشف عن خطة لاقتحام القصر الرئاسي في بغداد.. وخطوات الصدر المباغتة تشل الدولة

بغداد‭ – ‬د‭. ‬حميد‭ ‬عبدالله‭:‬

كشف‭ ‬ناشطون‭ ‬محسوبون‭ ‬على‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عنها‭ ‬عن‭ ‬اقتحام‭ ‬القصر‭ ‬ذي‭ ‬القبة‭ ‬الذهبية‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬منه‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬مقرا‭ ‬له‭.‬

وضجت‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بنداءات‭ ‬تحث‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬على‭ ‬الإيعاز‭ ‬لأتباعه‭ ‬باقتحام‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬مربع‭ ‬الجادرية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقتحموا‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬واعتصموا‭ ‬فيه‭ ‬وطوقوا‭ ‬مبنى‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬وانسحبوا‭ ‬منه‭.‬

ولمح‭ ‬وزير‭ ‬الصدر‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬العراقي‭ ‬إلى‭ ‬خطوات‭ ‬مفاجئة‭ ‬ومباغتة‭ ‬سيقدم‭ ‬عليها‭ ‬الصدريون‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يفصح‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الخطوات‭.‬

خطوات‭ ‬الصدر‭ ‬شلت‭ ‬عمل‭ ‬الدولة‭ ‬وأوقفت‭ ‬ماكنة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والإدارة‭ ‬معا‭ ‬بسبب‭ ‬المخاوف‭ ‬التي‭ ‬تلبست‭ ‬الجميع‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬مما‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬الغد‭.‬

وكشف‭ ‬الناشط‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬فاضل‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬تسريب‭ ‬لنائب‭ ‬عراقي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬النائب‭ ‬قد‭ ‬دفع‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬عراقي‭ (‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬القضاة،‭ ‬فيما‭ ‬فتحت‭ ‬محكمة‭ ‬الكرخ‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تحقيقا‭ ‬عاجلا‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬وحيثياته‭.‬

وتأتي‭ ‬خطة‭ ‬اقتحام‭ ‬الصدريين‭ ‬للقصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أخبار‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬قد‭ ‬اختارت‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬مكانا‭ ‬لانعقاد‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬دون‭ ‬حضور‭ ‬أي‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬الصدر‭.‬

وكشف‭ ‬نائب‭ ‬عن‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬التابعة‭ ‬لنوري‭ ‬المالكي‭ ‬عن‭ ‬جمع‭ ‬تواقيع‭ ‬لـ‭ ‬180‭ ‬نائبا‭ ‬لعقد‭ ‬جلسة‭ ‬للبرلمان‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬مكانها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬

وقال‭ ‬ثائر‭ ‬مخيف‭ ‬الجبوري‭ ‬إن‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬سلمت‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬قائمة‭ ‬تتضمن‭ ‬تواقيع‭ ‬180‭ ‬نائبا‭ ‬لغرض‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬للبرلمان‭ ‬فوافق‭ ‬عليها‭ ‬الحلبوسي‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬حضوره‭ ‬لتلك‭ ‬الجلسة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الحلبوسي‭ ‬تعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬كتلته‭ ‬لحضور‭ ‬الاجتماع‭ ‬وأبلغهم‭ ‬بالموافقة‭ ‬خلافا‭ ‬لرغبة‭ ‬الصدر‭ ‬الحليف‭ ‬الرئيس‭ ‬للحلبوسي‭.‬

وبحسب‭ ‬النائب‭ ‬الجبوري‭ ‬فإن‭ ‬البرلمان‭ ‬سيكتفي‭ ‬بتشريع‭ ‬بعض‭ ‬القوانين‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭ ‬تأمين‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬حضر‭ ‬220‭ ‬نائبا‭ ‬فإن‭ ‬البرلمان‭ ‬سيفتح‭ ‬باب‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وعندها‭ ‬تكون‭ ‬مطالب‭ ‬الصدر‭ ‬قد‭ ‬ضربت‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭.‬