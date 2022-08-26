المرجعية الدينية والآباء المؤسسون العشرة

ماهر سامر



إن المرجعية الدينية في النجف وعلى رأسها السستاني قد أخطأت عندما أقحمت نفسها في مجال سياسة البلد والتدخل في قرارات خطيرة وهامة ومصيرية فيه وهي لم تكن مؤهلة أصلاً لذلك ولم تكن تملك الأرضية المناسبة لذلك ونحن نعرفها ونعرف تخصصها الذي هو في مجال الفقه والافتاء في الامور الدينية فقط فضلاً عن جهالاتها وتخلفها في مجالات الحياة الأخرى.

وبعد أن أدركت المرجعية الدينية خطأها الفادح ومحاولة منها للتهرب من التبعات والمسؤولية إنسحبت وتنصلت من ذلك ولكنها وبكل وقاحة ولؤم لم تعتذر لِما حصل منها من أخطاءٍ كبيرة بسببها وبسبب تدخلاتها وبسبب تمسكها بترشيح عناصر وأحزاب فاسدة والتي كانت قد سعت الى دعمها ووقفت الى جانبها وشجعت على إنتخابها لانها تميل اليها بسبب مذهبها وطائفتها والتي أدت الى ما أدت اليه من إنهيار وإخفاق وفشل ومع كل ذلك فان المرجعية الدينية لم تتوقف ولم تُوقف تدخلاتها إنما نراها وهي تنتظر الفرص المناسبة الاخرى وتترقب في الوقت المناسب للتدخل من جديد وبشكل فاعل كما تدخلت من قبلُ.

ولم تكن للمرجعية الدينية مواقفاً مشرفة تجاه أبناء الشعب العراقي على الاطلاق وقد شاهدنا ذلك وبشكل واضح عندما ولغ رئيس الوزراء المفروض على الشعب العراقي المجرم عادل عبد المهدي بدماء الشباب الأعزل عندما انتفض في شهر تشرين من عام 2019 بسبب الظلم والاضطهاد والتعسف وبسبب فساد الطغمة الحاكمة مما كان سبباً في مطالبة المحتجين باستقالة عادل عبد المهدي وعندما استقال عادل عبد المهدي وبسبب طبيعته الاجرامية وسلوكياته العدوانية وبسبب استخفافه بالشعب العراقي وبدلاً من أن تكون الاستقالة إمتثالا لمطالبات الشعب واحتراما لمشاعره فانه استهان بالشعب العراقي وتوّجه بخطاب الاستقالة الى المرجعية الدينية ليقول لهم بأنه استقال نزولاً عند رغبتهم وطاعة لأوامرهم.

وهنا فان المرجعية الدينية ارتكبت خطأً آخر وبدلاً من أن تقول له إن استقالتك يجب أن تكون إمتثالا لرغبة الشعب المُنتفض ضدك ولأنه هو الذي طالب باستقالتك وليس المرجعية وبدلاً من أن تقول له عليك الإعتذار للشعب وبدلاً من أن تقول للسلطات الحاكمة التي جاءت من بعده عليكم بالتحقيق بجرائم القتل واعتقال القتلة الذين أجهزوا على الشباب الأعزل وغدروا بهم وأزهقوا أرواحهم بدون ذنب إنما لمجرد مطالبتهم ببعض حقوقهم المشروعة التي سلبتها الانظمة الحاكمة وبدلاً من ذلك فان المرجعية الدينية الخائنة قد دسّت رأسها في الظلام وغضّت الطرف عن جميع الجرائم البشعة بحق المواطنين العراقيين الأبرياء.

من هنا نستخلص الفرق الهائل بين رجالات الدولة الذين أسسوا لدولة عظيمة وهي أمريكا الحديثة رغم الظروف القاسية ورغم المعارك الأهلية ورغم المشاكل الكبيرة ورغم التنوع البشري الهائل فيها حتى استحقوا وبجدارة لقب الآباء المؤسسون بينما نجد الحثالات من الرجال في العراق وهو يختبؤون خلف واجهات دينية تسمي نفسها المراجع وهم لايفقهون شيئاً في جميع مجالات الحياة.

ماهر سامر

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