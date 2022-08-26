برلمان كوردستان يتحرك لـ”تقييد او حظر” تطبيق “تيك توك” ويقدم طلباً للادعاء العام

قدم عدد من أعضاء برلمان كوردستان، يوم الخميس، طلباً للادعاء العام بشأن تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

وقالت عضو لجنة الثقافة في برلمان كوردستان روباك احمد إن “أعضاء في برلمان كوردستان قدموا طلبا للادعاء العام في الاقليم لتقييد تطبيق تيك توك”.

واضافت ان “هذا التطبيق ليس له اي حدود للنشر وهذا يشكل خطرا على المجتمع لذا قدمنا هذا الطلب لحظره او وضع قيود عليه”.

وكشف مصدر في هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء (7 / 12 / 2021)، عن نية الهيئة حجب تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” في العراق.

وقال المصدر إن “مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات عقد اجتماعا هذا اليوم لمناقشة التداعيات الخادشة للمجتمع وما ينشر في تطبيق (تيك توك)”.

وبين ان مجلس المفوضين “ينوي حجب تطبيق (تيك توك) في العراق خلال الفترة المقبلة لعدم مراعاته للذوق العام وما ينشر فيه من مقاطع فيديوية خادشة للمجتمع العراقي”.

يشار إلى أن العديد من الأسر العراقية تشكو من استخدام ابنائها وبناتها لتطبيق “تيك توك” لكون النسبة الأعلى من المحتوى الذي ينشر في هذا التطبيق خادش للحياء ويتضمن مقاطع جنسية ومواضيع حساسة في المجتمع العراقي.

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