توضيح حكومي يخص وفاة ضابط عراقي في الولايات المتحدة

اصدرت وزارة الدفاع العراقية، توضيحاً يخص وفاة ضابط عراقي في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة وجود تحقيق مشترك ومستمر في الحادث.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “رداً على ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بحادث استشهاد العقيد عمار عاصي حمدان ، المنسوب الى قيادة طيران الجيش، تود الوزارة ان تبين بشأن الحادث”.

وأضافت أن “العقيد الشهيد كان موجوداً في الولايات المتحدة الاميركية لاشتراكه ب‍ دورة قائد المهمة الجوية التي استمرت ثلاثة اسابيع في فورت روكر “، موضحة أنه “في يوم السبت ٢٠ آب ٢٠٢٢ وخلال نشاط برنامج الدراسات الميدانية بالقرب من مارينا في ولاية فلوريدا كان العقيد جزءاً من مجموعة من المتدربين يشاركون في جولة معتمدة وخاضعة للإشراف على نهر تشييولا”.

ولفت بيان الوزارة الى أنه “في حوالي الساعة ١٢:٥٥ مساءً سقط العقيد عمار عاصي، في النهر ولم يعاود الظهور، وبعد سقوط العقيد في النهر أجريت عمليات بحث مكثفة ولم تتمكن فرق البحث من العثور على جثمانه الا في صباح يوم الاثنين ٢٢ آب ٢٠٢٢”.

وأكدت الوزارة في بيانها أن “هناك تحقيقاً مشتركاً ومستمراً في الحادث أعلاه ما بين الجيش الامريكي ووزارة الدفاع من خلال ممثليها في الملحقية العسكرية ب‍ واشنطن إضافة الى السفارة العراقية هناك لمعرفة ملابسات الحادث، وللتوصل الى حقيقة ما جرى”.