زيباري: حوار بلا الصدريين سيكون للطرشان

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم الأربعاء، أن معالجة الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق يكون حلها بالحوار الوطني، “شرط مشاركة الصدريين فيه”.

وقال زيباري في تغريدة “لمعالجة الأزمة المتفاقمة في البلاد لا بديل عن الحوار الوطني، ولكن يجب تهيئة جادة لحوار شامل لجميع الأطراف المعنية وخاصة مشاركة الاطراف الفاعلة والمؤثرة من التيار الصدري”.

واستدرك، “سيكون حوار الطرشان وبدون مخرجات لتهدئة الاحتقان الحاصل”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، عن وصول رسالة من قبل اطراف كوردية ترهن حضورها اجتماعات الحوار الوطني بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان حوار القصر، أو ما عرف بـ”الحوار الوطني” الذي عقد الأربعاء من الاسبوع الماضي، بدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، وحضور قادة وزعامات الكتل السياسية، قد شهد مناقشة الأزمة التي يشهدها العراق حالياً، حيث اتفق الجميع على استمرار ذلك الحوار، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.

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