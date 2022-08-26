صالح مسلم: ” أجبرنا تركيا على التوسل لدمشق”.. وناشطون كورد له: وأنت على ماذا حصلت؟!

أعرب ناشطون كورد سوريون ، اليوم الجمعة عن استيائهم من تصريحات أدلى بها صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قال فيها : إن” نضالنا أجبر تركيا على التوسل لحكومة دمشق”.

ونقلت وسائل اعلام تابعة لحزب صالح مسلم ، قوله : إن “النضال الذي خاضه أبناء شمال وشرق سوريا أجبر تركيا على التنازل والتوسل لحكومة دمشق”.

مضيفاً ، أن”عدم السماح لتركيا بشن هجوم على تل رفعت أو منبج ليس من أجل مصالح الكورد، بل لأن الهجوم التركي يؤثر على مصالح إيران في تلك المناطق نتيجة وجود عدّة قرى شيعية، وتؤثر على مصالح النظام السوري المرتبط بروسيا، حيث سيتم محاصرة حلب”.

وتعليقا على ذلك، قال الكاتب والمحامي الكوردي السوري حسين جلبي في منشور على صفحته في (فيس بوك) تابعته (باسنيوز) : ” خدمة أبو ولاط (في إشارة إلى لقب صالح مسلم أبو ولات) لنظام الأسد وقتاله تركيا بالصوت والدم والمال من أجله، أجبر الأتراك على التوسل لأسياده في دمشق..ألف مبروك انتصارك على تركيا يا (أبو ولاط) وتحقيقك لذلك الهدف العظيم، بالتضحية بآلاف الشبان الكورد والمناطق الكوردية السورية.”

وأضاف جلبي ساخرا: أن “من لم يستوعب كلام المناضل الكبير صالح مسلم أبو ولاط :(نضالنا أجبر تركيا على التوسل لحكومة دمشق) فعليه العودة إلى ما قاله رفيقه القيادي في حزب البككة باهوز أردال :(لو لم يتم تأسيس وحدات حماية الشعب، ولولا سياسة الإدارة الذاتية، لما بقي نظام الأسد) وإلى ما قاله قبل ذلك زعيمهما جميل بايق: (علاقتنا بحافظ الأسد وعائلته كانت وثيقة ودافئة، ولا يمكننا أن نكون مناهضين لسوريا أو ضد الأسد)”.

في حين قال الناشط السياسي صبري رسول: إنكم” أجبرتم النظامين على التقارب، فلقد أديتم المهمة وأنهيتم القضية الكوردية جملة وتفصيلاً. لاتقلق”.

في حين تساءل آخرون : “وأنت على ماذا حصلت بعد كل هذه التضحيات؟!”.

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