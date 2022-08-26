غابات الأمازون.. “رئة العالم” تعاني من آلاف الحرائق في يوم واحد

كشفت أرقام رسمية أن عدداً قياسياً من الحرائق، سُجّل بغابات الأمازون في البرازيل، في مؤشر جديد إلى الدمار الذي يلحق بأكبر غابة مطيرة في العالم، والتي تُعرف أيضا باسم رئة العالم.

وقد رصدت صور أقمار اصطناعية 3358 حريقاً، الاثنين، بتاريخ 22 أغسطس، وهو أكبر رقم يُسجل في يوم واحد، منذ سبتمبر 2007، أي قبل 15 عاماً، بحسب مسؤول من المعهد الوطني، لدراسات الفضاء.

ويُعدّ هذا الرقم أعلى بثلاث مرات، من عدد الحرائق في أغسطس 2019، المعروف باسم “يوم النار”.

من جانبه قال رئيس برنامج مراقبة الحرائق في المعهد الوطني، ألبرتو سيتزر، إنه لا يوجد دليل على أن حرائق، الاثنين، منسقة، بل تبدو جزءاً من نمط عام لزيادة إزالة الغابات.

وأضاف سيتزر، أن “المناطق التي تشتد فيها الحرائق تنتقل باتجاه الشمال”، وفق مسار “قوس يتسع لانحسار الغابة”.

ويعزو خبراء الحرائق في منطقة الأمازون، إلى تصرفات المزارعين ومربي الماشية والمضاربين، الذين يقومون بإفراغ الأراضي بشكل غير قانوني، عبر إحراق الأشجار.

ويبدأ موسم الحرائق في منطقة الأمازون عادةً، في أغسطس مع بداية الجفاف.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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