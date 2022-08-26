“فيفا” يفجر مفاجأة للمنتخب المغربي بشأن منير الحدادي

فجّر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مفاجأة سارة للمنتخب المغربي، بعدما وافق على طلب الاستئناف الذي تقدم به منير الحدادي، نجم إشبيلية الإسباني، بشأن رفضه تمثيل منتخب إسبانيا وإصراره على ارتداء قميص أسود الأطلس.

ورغم أن “فيفا” رفض في وقت سابق طلب الحدادي تمثيل منتخب المغرب، ليغادر معسكر المنتخب بمجمع محمد السادس في أيلول (سبتمبر) الماضي قبل وديتي السنغال والكونغو، إلا أنه تراجع ووافق على الاستئناف.

وأصبح في حكم المؤكد، تواجد الحدادي في معسكر المنتخب المغربي بشهر آذار (مارس) المقبل، معتمداً على تعديلات بقانون تغيير جنسية اللاعبين.

وسبق أن انضم منير الحدادي لمنتخب إسبانيا الأول ولعب له مباراة رسمية وحيدة، حيث خاض 13 دقيقة فقط تحت قيادة المدرب المعتزل فيسنتي ديل بوسكي.

وكان ديل بوسكي اعترف بأنه أخطأ في حق منير الحدادي وقال في نهاية العام 2017: “ما حدث مع الحدادي مؤسف، ونحن صنعنا هذه المشكلة، وكان ينبغي أن يلعب مع المغرب، أشعر بالذنب لأنه لم يتمكن من اللعب مع المغرب”.

وفي قانونه السابق، لم يسمح “فيفا” لأي لاعب بتغيير منتخبه الوطني، في حال مثل المنتخب الأول في مباريات لتصفيات قارية، حتى لمباراة واحدة، إلا أن الحدادي، طلب تمثيل منتخب المغرب، عوضاً عن إسبانيا التي يحمل جنسيتها، بعد أن مثل إسبانيا في مباراة واحدة لتصفيات مؤهلة لكأس العالم، ليقر الفيفا “تسهيل” القوانين بالنسبة إلى اللاعبين الذين يريدون تغيير منتخب بلادهم، إذا لم يلعب أكثر من 3 مباريات دولية، حتى وإن كانت رسمية كالتصفيات، ولكنه لن يسمح له بالتغيير إذا كان قد لعب أكثر من 3 مباريات دولية رسمية، أو أنه شارك في بطولة قارية مثل كأس العالم أو كأس أوروبا.

ويلعب الحدادي حالياً لإشبيلية وسجل 20 هدفاً وصنع 6 في 74 مباراة علماً أنه لعب من قبل لبرشلونة وديبورتيفو ألافيس وفالنسيا، ويبلغ من العمر 25 عاماً.