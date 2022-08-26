كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لجمهوره

وجه نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى جمهوره أثناء إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفي حال استمراره في صفوف مانشستر يونايتد، فسيغيب رونالدو عن المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم، بسبب فشل “الشياطين الحمر” في احتلال مركز مؤهل إلى البطولة القارية في الموسم الماضي.

ونشر رونالدو، أثناء سحب قرعة دوري الأبطال للموسم الجديد، صورة له على حسابه في موقع “إنستغرام”، وهو يقوم ببعض التمارين، وعلق قائلا: “مواصلة العمل والتركيز”.

وتزعم تقارير إعلامية، أن النجم البرتغالي تقدم بطلب للرحيل هذا الصيف عن مانشستر يونايتد، صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

يذكر أن رونالدو جلس احتياطيا في المباراة الأخيرة التي فاز فيها مانشستر يونايتد على ليفربول (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتفى بالمشاركة في الدقائق الخمسة الأخيرة من اللقاء. انتهى 25ن

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