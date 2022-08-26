لأسباب أمنية.. الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يعلن الانسحاب من تصفيات كأس آسيا في البصرة

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الجمعة، إنه سينسحب من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، والمقررة في مدينة البصرة، لأسباب أمنية.

وأفاد الاتحاد الأسترالي، أنه أبلغ نظيره الآسيوي بالانسحاب من التصفيات المقرر إقامتها في البصرة، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل.

وأضاف الاتحاد الأسترالي، أن قرار الانسحاب جاء “بعد دراسة متأنية، بناءً على نصيحة السفر الحالية للحكومة الأسترالية”.

ويُعد العراق واحداً من 19 دولة، تنصح الحكومة الأسترالية مواطنيها بتجنب السفر إليها، بسبب الوضع الأمني المتقلب، وخطر اندلاع أعمال العنف والصراع المسلح، والاختطاف والهجمات الإرهابية.

ويأتي قرار الانسحاب، بعد فترة وجيزة من تعرض قافلة دبلوماسية أسترالية، لانفجار عبوة ناسفة صغيرة محلية الصنع، بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد.

من جانبهم، قال مسؤولون أمنيون، إن الانفجار وقع وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية، للتوسط بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وفصيل من الأحزاب الشيعية المتنافسة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حيث تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء، على الرغم من الانفجار.

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