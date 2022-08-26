مؤسس هواوي يوجه تحذيراً بخصوص الشركة ويقول إن العقد المقبل سيكون مؤلماً للغاية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن مؤسس شركة هواوي الصينية، وجّه “تحذيراً صارخاً بشأن مستقبل شركة التكنولوجيا، وأثار القلق لدى الشركات الصغيرة والناشئة، وسط المشكلات الاقتصادية في الصين والركود العالمي”.

وأشارت الصحيفة إلى مذكرة داخلية تم تسريبها، قال فيها “رن تشنغ فاي” لموظفي هواوي، إنه يجب على الشركة التركيز على الأرباح والتوسع، إذا أرادت الصمود خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يشير إلى مزيد من خفض الوظائف وسحب الاستثمارات.

وقال رن: “سيكون العقد المقبل فترة مؤلمة للغاية، حيث يستمر الاقتصاد العالمي في التدهور”، مشيراً إلى وباء كورونا، وكذلك تأثير حرب روسيا على أوكرانيا، و”الحصار المستمر” من قبل الولايات المتحدة، على بعض الأعمال التجارية الصينية.

وأضاف أنه “يجب أن تقلل هواوي من أي توقعات مفرطة في التفاؤل للمستقبل، حتى عام 2023 أو حتى 2025، ويجب أن نجعل الصمود أهم مبدأ توجيهي”.

من الجدير بالذكر، أن الاقتصاد الصيني، يتعرض لعدة مشاكل وضغوط بسبب عدة عوامل، تشمل القيود المفروضة لمكافحة كورونا، وأزمة قطاع العقارات، وتدهور العلاقات الدولية، ومن غير المتوقع أن تصل البلاد إلى هدف النمو الاقتصادي، البالغ 5.5٪ هذا العام، وفقاً للغارديان.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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