“ميتا” تخطئ من جديد: الشركة تزيل منشوراً عن حبوب الإجهاض من طريق الخطأ

قالت شركة “ميتا” إنّها أزالت منشوراً على “فايسبوك” لصفحة خاصّة بتنظيم التربية في ميشيغان الأميركيّة من طريق الخطأ، إذ تضمّن معلومات حول مكان الحصول على دواء الإجهاض. وذكر المنشور الآتي: “الإجهاض الدوائي هو خيار غير جراحي لإنهاء الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى، وإنّ هذه الأدوية التي تمّت الموافقة عليها من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير يمكن استخدامها لمدة تصل إلى 10 أسابيع تقريباً من الحمل، وتكون فعّالة للغاية مع القليل من مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة”.

وأفاد موقع “إن غادجت” بأنّ المتحدثة باسم منظمة تنظيم الأسرة في ميشيغان آشليا فينيشي شاركت تغريدة ذكرت فيها أنّ المنشور كان مقيّداً لانتهاكه إرشادات “فايسبوك”. وجاء في الإشعار: “تنطبق معايير المجتمع على العالم، وتساعد في الحفاظ على أمان “فايسبوك” للجميع”.

والجدير بالذكر أنّ الإجهاض قانوني في ميشيغان، وقد أٌزيل المنشور بعد أن اعترفت “ميتا” في حزيران (يونيو) بالإشراف “غير الصحيح” على المنشورات حول حبوب الإجهاض. وبحسب معايير مجتمع “ميتا”، يُسمح بالمحتوى الذي يناقش القدرة على تحمّل تكاليف الأدوية على “فايسبوك”، ولكن لا يمكن للمستخدمين استخدام المنصة لشراء الأدوية أو بيعها أو المتاجرة بها أو إهدائها أو طلبها أو التبرع بها.

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