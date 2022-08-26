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هاكر عراقي يعلن مسؤوليته عن هجمات سيبرانية طالت مواقع حكومية وحزبية

أعلن فريق هاكر عراقي، يوم الجمعة، مسؤوليته عن الهجمات السيبرانية التي طالت عدد من المواقع الحكومية والحزبية.

وقال فريق “GN-سايبر”، في بيان “دعما لثورة عاشوراء التي خرجت ضد الظلم والفساد نعلن مسؤوليتنا عن استهداف وتعطيل عدد من المواقع الاعلامية التابعة لاحزاب السلطة بتاريخ 26 -آب -2022 في هجوم من نوع ddos تسبب بإخراجها عن الخدمة”.

واوضح الفريق ان “هذه المواقع هي موقع مجلس القضاء الاعلى وموقع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وموقع حزب الدعوة وموقع قناة العهد وموقع قناة افاق وموقع قناة الغدير وموقع قناة وطن”.

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