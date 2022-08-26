د. صالح الرويح

يا غريب الدار لذاك الرحم في القلب لوعة

أنهكتك ألاقدار وخانة للدار بك السبل

اما اضناك حثيث السير وبالترحال رغبة

فما عادت ألاكتاف بشقاء ذاك المسير تحتمل

فلم تعد قواك كما في ريعان ألشباب آمنة

فالاقدام تشكو حثيث التجوال بالشل والكلل

اما قادمات السنون فما عاد لك فيها موطأ

فلا انت أهل لها وهي بك لا ترحاب بالقبل

فتنحى جانبا واختر بهذا الكون مرتع زاوية

فربما بأجترار سابقات الايام سعد ومنهل

فالحياة يوم لك ويوم عليك انها أمر محتم

فقم بما انت عليه وابعد عنك سراب الامل

فأن كان قلبك في السابقات رحاب رحمة

فالسعد غزيرا لك وبغير السعد لا يستبدل

فلا افول العمر يختم حياة بطلقة رحمة

فحسنات الاعمال تغدق سرورا بعرش مظلل

فمن كان فؤاده بودقة أحسان وعطف محبة

فهي ألخالدات لا كأوراق خريف تجف وتذبل

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