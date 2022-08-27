اجتماع جديد بين اليكتي والبارتي..هذه تفاصيله

كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن عقد اجتماع بين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني وممثل الحزب الديمقراطي فؤاد حسين.

وقال المصدر في حديث ، إن “الاجتماع الذي عقد في السليمانية يهدف للتباحث بين الحزبين الكرديين بشأن ملف رئاسة الجمهورية، وتكوين رأي كردي حول الأزمة السياسية في العراق”.

وأضاف أن “الاجتماع يريد الخروج بنتائج خاصة بعد مطالبة الإطار التنسيقي عبر رسائل مختلفة من الكرد أن يحسموا منصب رئاسة الجمهورية، فضلا عن إعطاء الموقف النهائي بشأن حضور النواب الكرد لجلسة البرلمان إذا ما تم عقدها خارج مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء”.

وكان نواب من الإطار التنسيقي قد طالبوا بضرورة الإسراع الحزبين الكرديين بحسم منصب رئيس الجمهورية.

ورشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما رشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لذات لمنصب، وسط خلافات مستمرة بين الحزبين.انتهى 25 ع

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