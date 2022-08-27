الصدر يربك المشهد العراقي بـ”مبادرة جديدة”

وقال الصدر، عبر بيان نشره وزيره صالح محمد العراقي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن “هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا”.

وأوضح الصدر، أنه لا بد من استبعاد تلك الأحزاب “بكل تفاصيلها، قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة لها، بما فيهم التيار الصدري، أقول ذلك وبملء الفم”.

وأضاف، أن “هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، ولا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية”.

وأكد الصدر أنه إذا لم يتحقق ذلك “فلا مجال للإصلاح، بالتالي فلا يوجد داع لتدخلي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر”.

تأييد عبر آليات سليمة

وأطلقت كتل وقوى سياسية مبادرات متعددة، لكنها فشلت مع تمسك الصدر بحل البرلمان وإجراء الانتخابات.

وأعلنت حركة وعي الوطنية تأييدها لبيان الصدر، مؤكدة ضرورة “إزاحة طبقة الحكم عبر آليات سليمة وإعطاء الفرصة للقوى الجديدة والوطنية”، ودعا المكتب السياسي للحركة القوى التقليدية، بما فيها التيار الصدري، إلى إيقاف الهيمنة السياسية وإعطاء الفرصة للقوى الجديدة والوطنية للتصدي خلال المرحلة المقبلة في إعادة ترميم ثقة الشعب بمسار التغيير”.

وقالت الحركة في بيان إن “تعهدات جدية تكون ملزمة قانونياً وشعبياً هي نواة أساسية لا بد من تحقيقها قبل أي انتخابات جديدة” مبينة عدم جدوى أي انتخابات “تتحكم بنتائجها أموال الفاسدين ونفوذ المتسلطين وسلاح الخارجين عن القانون”.

حل مجلس النواب

وأضافت حركة وعي الوطنية أنه “لا بد من حل مجلس النواب العراقي الحالي” عازية ذلك إلى “خرق المجلس المدد الدستورية والقانونية وعجزه عن أداء مهماته”، مشيرة إلى أنها “سبقت الجميع في رفع دعوى لحل مجلس”، وقال رئيسها صلاح العرباوي في تصريح صحافي، “رفعنا الدعوى في 29 مايو (أيار) الماضي ومنذ البداية كنا نرى أنه لا بد من حل المجلس، لأنه عجز عن أداء مهماته وانتهت كل المدد الدستورية”.