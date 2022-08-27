العراق.. توضيح من الطيران المدني بشأن سقوط طائرة مروحية لوزارة النفط

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقية، الجمعة، توضيحا بشأن سقوط طائرة تابعة إلى وزارة النفط.

وذكر بيان للسلطة نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع” أن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لوزارة النفط، حيث بينت تلك الوسائل أن المسؤول عن الطائرة هي سلطة الطيران المدني العراقي”.

وأضاف: “السلطة تود أن تبين بأن الطائرة موضوع البحث غير مسجلة في السجل المدني للطائرات العراقية”.

وقالت السلطة إنها طلبت من “قسم السلامة الجوية إرسال مخاطبات رسمية وعقد اجتماعات مع ممثلين عن وزارة النفط، لغرض وضع آلية تسجيل تلك الطائرات أصوليا، وفق قانون وتعليمات السلطة، ومتابعة آلية تشغيلها وصيانتها من قبل المفتشين”.

وأشارت إلى أنه “لم تكن هناك أي استجابة لمتطلبات سلطة الطيران المدني العراقي من قبل وزارة النفط”.

وتابع البيان أنه “تم تشغيل تلك الطائرات دون أخذ الموافقات الأصولية من قبل الأقسام المختصة في سلطة الطيران”.

وينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الأربعاء، صور وفيديو قيل إنه يظهر “سقوط طائرة مدير الاستكشافات النفطية في محافظة الأنبار غربي العراق”.

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