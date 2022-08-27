انفجار عبوة ناسفة بسيارة دبلوماسية أسترالية في بغداد

بغداد – تعرض موكب سيارات تابع للسفارة الأسترالية في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، للاستهداف بعبوة ناسفة، وفق شبكة “رووداو” الكردية ووكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤولين أمنيين اثنين.

وأفادت شبكة “رووداو” الكردية بأن العبوة انفجرت في سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية وذلك على طريق مطار بغداد الدولي المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وبحسب الشبكة، وقع الانفجار في منطقة القادسية قرب بوابة المنطقة الخضراء.

من جهتها ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن العبوة “صغيرة” و”محلية الصنع”، وقد انفجرت بينما كانت قافلة دبلوماسية أسترالية تشق طريقها إلى المنطقة الخضراء.

ولم تعلن السلطات العراقية أي تفاصيل حول الانفجار. كذلك، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يعرف حجم الأضرار أو الإصابات التي تسبب بها الاستهداف.

لكن وكالة “أسوشيتد برس” ذكرت أنه لم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، لإنهاء واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في العراق في السنوات الأخيرة، وفقاً لـ”أسوشيتد برس”.

ولم ينجح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جلب الجماعات المتنازعة إلى تسوية. وامتنع التيار الصدري عن حضور اجتماع عقده الكاظمي الاسبوع الماضي.

وعلى الرغم من الانفجار، تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء.

وتعلن الجهات الأمنية العراقية، بين الحين والآخر، عن إحباطها عمليات تستهدف أرتال عسكرية تابعة للتحالف الدولي في مناطق مختلفة في العراق.

وتتعرض أرتال تابعة لقوات التحالف الدولي، للاستهداف بعبوات، على يد فصائل مسلحة، تطالب بخروج تلك القوات وجميع القوات الأجنبية من البلاد، وتتسبب تلك الهجمات بإيقاع أضرار في بعض الأحيان.

وقبل أشهر، تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم سفارات الدول والمؤسسات الحكومية المهمة، لهجمات بصواريخ ”الكاتيوشا“، أدت في بعض الأحيان إلى إلحاق خسائر مادية في المباني.

وتدين الحكومة العراقية الهجمات التي تتعرض لها السفارات في بغداد، وتؤكد على ملاحقة الفاعلين، فيما تنشر القوات الأمنية بين الفينة والأخرى أنباء عن العثور على منصات صواريخ معدة لاستهداف المنطقة الخضراء.