برلماني: الحلبوسي لم يكن شجاعا

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون ،السبت، أن رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي لم يرتقي إلى شجاعة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بعد موقفه الأخير.

وقال سعدون في حديث، إن ” الحلبوسي لم يكن على قدر مسؤولية الشعب العراقي ولم يرتقي الى مستوى المنصب الذي فيه الآن”، مؤكدا أن “هنالك العديد من السياسيين وصلوا الى مناصبهم تسلقا من أجل تحقيق المنافع الشخصية”.

وأضاف، أن “الحلبوسي لم يأتي من اجل تحمل اعباء منصبه أو العمل على اتخاذ قرارات صارمة من أجل حلحلة الازمة السياسية الخطيرة التي يمر بها البلد الان”.

وتابع، انه “لا ننتظر من هؤلاء الاشخاص ان يصدروا قرارات جدية وشجاعة مماثلة لقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان”، لافتا الى أن” العراق الآن يحتاج إلى قرارات استثنائية من المناصب العليا للعبور بالبلد إلى بر الامان”.

وأشار إلى أن “القضاء العراقي اثبت انه على قدر المسؤولية وتحديات المرحلة الخطيرة التي يواجهها الشعب العراقي الان”.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي قد تحدث في وقت سابق ، أن موقف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة جاء متأخرا”, مشيرا إلى أن “الحلبوسي يعتبر احد اركان التعطيل”

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