تسريب صوتي جديد بشأن ملفات فساد عن النائب “أبو مازن”

تسريب جديد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هو الثالث من نوعه، يخص محافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير النائب أحمد الجبوري “أبو مازن”، يطلب فيه من المدعو “محمد الهجف” تحويل مبلغ 30 ألف دولار إليه فيما لو كان قد تسلم مليار دينار.

المدون علي فاضل كان قد سرب، الخميس (24 آب 2022)، تسجيلاً صوتياً، فيه يتصل شخص يدعى “محمد الهجف” بمحافظ صلاح الدين الأسبق، أحمد الجبوري، وينقل إليه طلب قاض يدعى “فيصل العزاوي” التدخل لتعينه في المحكمة “الجزائية”، كما ينقل عن شخص يدعى القاضي “خلف” قوله إنه اتفق مع أبو مازن على أن يجلب له المبلغ يوم الاثنين، ولديه قائمة بـ 15 شخصاً من منطقته “سيزعل” من أحمد الجبوري، ما لم يعمل على تعيينهم في التربية.

في التسجيل الجديد، يطلب أحمد الجبوري تحويل مبلغ الـ 30 ألف دولار فوراً، والاتصال به والتنسيق مع “قصي”، كي يشتري هدية.

من جانبه، يبين محمد الهجف أنه اتصل بالمدعوين “أركان ومحمد الحلاوي” و”المهندس قاسم”، مشيراً إلى أن قيمة المشروع تبلغ “24” أخذ منه “7”، وهناك صك بقيمة “3” لم يصرف بعد، وفيه تصفية لحساب “خاشع”، دون أن يحدد القيمة الدقيقة للمبالغ، وما إذا كانت بالدينار أو الدولار.

قبل ذلك، قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي السابق بـ “أبو مازن” الذي تضمن بيع مناصب ووظائف، في سلكي القضاء والتربية.

إعلام القضاء، أعلن في بيان، الخميس (25 آب 2022)، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص “التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين، يتم التطرق فيها الى أحد القضاة”.

محمد الهجف يبين في التسجيل الجديد أن المتبقى هو “14” اتفق هو والحلاوي أن يأخذ منها “7” ويعيطهم “7”، ضمنها ماله الذي صرف قبل العيد لغرض “شراء سيارات مصفحة للأعضاء”، وأيضاً مبالغ “الاستقطاعات”.

ويلفت إلى أنهم اتفقوا على الـ “14” التي لن يكون لأحد حصة فيها، موضحاً أن حساب “خاشع” ستتم تصفيته من الصك المتبقي الذي لم يصرف بعد.

وقال لأبو مازن بأنه أفهم “أركان” و”الحلاوي” أيضا الكلام نفسه، وتفاهم هو والمهندس “قاسم” لتصفية حساب “خاشع”.

وأكد أن الشخص الوحيد الذي له استحقاق في الـ “14” هو نفسه “محمد الهجف”، عن المبالغ التي صرفها في مشاريع الكهرباء، والتي من المفترض أن يعيدوها اليه من مبالغ المشروع.

يشار الى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول لمحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري “أبو مازن” الذي تضمن بيع مناصب ووظائف، في سلكي القضاء والتربية.

وكان الصحفي علي فاضل، قد نشر تسجيلاً صوتياً قال إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري “أبو مازن” يتضمن بيع منصب لأحد القضاة ووظائف في وزارة التربية لقاض آخر.

إعلام القضاء، أعلن في بيان، يوم الخميس (25 آب 2022)، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص “التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين، يتم التطرق فيها الى أحد القضاة”.

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